葉泓聲怕代溝 心急再做老竇 陳樂榣3個夠晒數 封肚不再生 (18:42)

葉泓聲（Gordon）和太太陳樂榣一家四口，今天（12日）出席美食節活動。懷孕6個多月的陳樂瑤表示兒子將於明年1月出世，應能趕及做龍BB。談到兩人三年抱兩，Gordon直言心急再做爸爸︰「我怕將來跟孩子有代溝﹗我爸爸跟我家姐年紀只相差20年，他們感情好好。我幻想將來能跟兒子踢波、帶女兒夜蒲。」陳樂瑤笑言今次追仔成功，3個夠晒數，與丈夫討論後決定「封肚」。Gordon表示1歲女兒Gia與家姐Aria感情好，他們罵Aria時，Gia會用手掩着陳樂榣的嘴，阻止媽媽鬧家姐；Aria與Gia又會摸媽媽的孕肚，隔住媽媽的肚皮惜BB。Gordon透露下月會拍無綫新劇，如要返內地拍外景，他會盡量即日來回，希望明年1月前完成手頭上兩套劇，專心陪太太待產。

同場的可嵐帶同3名子女到場，她表示讀中二的大仔雖然跟同母異父的弟妹相差近12年，但感情好好，是一位好大哥。可嵐說︰「我曾問兒子會否擔心弟妹出世後，我會忽略了他。他竟嫌我對他的時間太多，所以不介意。他現在步入青春期，有時會駁嘴，他有自己思想，喜歡跟朋友打機，我正學習跟他好好溝通。」可嵐投資6位數的第3間食肆剛開張，她說要同時照顧3名子女尚算輕鬆，希望2、3年後再生小朋友。

（即時娛樂）