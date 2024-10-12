梅啟明否認泰籍女友住公屋 稱第二任太太Joey歪曲事實 (20:35)

已故歌后梅艷芳的胞兄梅啟明早前高調表示要跟泰籍女友May May結婚，公開要求失聯的母親（梅媽覃美金）為他主持婚禮。對於第二任太太Joey稱兩人仍未離婚，梅啟明迴避問題，說兩人已多年沒聯絡，之後又說自己沒重婚，但未能展示任何法律文件。Joey昨晚（11日）在Facebook「何伯&新何太關注組2.0」群組發長文揭May May背景，又指梅啟明曾說需投靠May May，寄住她家中。Joey呼籲網民如發現梅啟明在公屋「屈蛇」就拍下證據，不要容許他人公然違反公屋條例。

Joey在文中對梅啟明說︰「你真的拿出證據，證明你有將整份薪金，寄到馬來西亞供養妻兒生活？你說不公開證據，是為給我留少少面子。我想講，我使乜你梅啟明留面子，真可笑！」她指梅啟明利用兒子向梅媽索錢不成後，就對兒子不聞不問，更拒絕接聽兒子電話，傷透兒子的心。Joey又指梅啟明大話連篇，兩人分居了5、6年是謊話。至於May May展示一段約5、6年前與梅媽共舞的影片，Joey稱︰「過去凡客人探訪梅媽，梅媽都喜歡播着梅艷芳的歌，邀請客人與她一起跳舞，故小三May May自以為共舞就代表地位特殊，實在無知。」她表示May May曾公開承認代梅啟明封鎖其電話號碼，因此這大半年也無法與梅啟明聯絡。

梅啟明接受傳媒訪問時，否認曾因May May而拒聽兒子電話，又說梅媽看見May May就開心。他強調雖然跟Joey婚姻破裂，但自己會一直顧住兒子，曾致電兒子而未獲接聽。對於被指疑在公屋「屈蛇」，梅啟明說May May沒申請到公屋，他們打算結婚後申請，兩人目前在外面租屋住。他又重申如有工作的話，會把人工寄給Joey兩母子，並指Joey歪曲事實。

（即時娛樂）