盧瀚霆在觀光電車的上層車頭位置,一度擺出里安納度狄卡比奧在電影《鐵達尼號》說出「I'm the king of the world」時的動作,忍不住尷尬傻笑。(盧瀚霆Ig片段截圖 / 明報製圖)