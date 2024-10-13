肥仔爆193拒借車予ERROR兄弟︰叫我們付車租 (16:58)

ERROR成員梁業（肥仔）及陳宗澤（CY）昨晚（12日）參與商場音樂會演出，吸引大批粉絲捧場，肥仔的父母也有現身支持。早幾天是梁媽媽的生日，肥仔演出時特別送上一曲《Dear MaMa》，並祝福天下父母都快樂。肥仔受訪時被問到送了什麼生日禮物給媽媽，表示母親常叫他慳錢，但他平日只要見到母親喜歡的東西，都會買下來送給她。他說爸爸的物欲不大，不會因此呷醋。

隊友郭嘉駿（193）今年8月駕駛紅色法拉利倒車時撞跌途人後留陰影，減價20萬把辣跑賣走，肥仔說︰「他上次也說，那麼難控制的車，就暫時不再控制。蝕了20萬？不緊要，要認為自己有能力尋回失去了的東西，否則會停留在一個很低迷的時刻。193會否再換車？我不知道。我們常罵他，為何有那麼多輛車，也不借一輛給我們。他聽見後，叫我們付車租。」

肥仔透露正在學車，剛考完筆試，最初沒信心能合格，但最後也過關。他說將來即使考獲車牌， 也未打算買車。肥仔解釋︰「我擔心工作繁忙，會在駕車途中睡着。」CY也正在考車牌，同樣暫未打算買車。談到獻唱《愛在記憶找你》時忘記歌詞，他說︰「我故意的，當時沉醉在林峯的歌曲裏。」CY被問到可會跟肥仔學跳唱時，肥仔落閘稱工作忙不會收徒弟，但歡迎CY問意見，他幫到的話一定幫。

（即時娛樂）