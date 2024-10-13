破·地獄｜衛詩雅特訓9個月 拋劍受傷險破相 獲讚演出達影后水平 (17:52)

黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲等，合演的電影《破‧地獄》下月中上映。Michelle在戲中飾演喃嚤師傅文哥（許冠文飾）的女兒文玥，家族世代從事喃嚤工作。為了在戲中呈現這一重要文化傳承，導演開拍前安排Michael、Michelle與朱康接受破地獄儀式訓練。

電影公司發放的最新花絮片，紀錄Michelle與飾演其哥哥的朱康接受特訓的過程。他們不僅要學會手持白幡的技巧，還需熟練掌握破地獄儀式中的多項複雜動作，對身體的協調性和力量要求很高，過程並不輕鬆。不過，Michelle無論是耍劍、拋劍，還是經文背誦，專業度令人難以想像她是從零開始訓練。歷時9個月的特訓中，Michelle除了上堂，亦經常在公園裏和回到家中練習，爭取時間下足苦功，務求拍出具說服力的場面。她說︰「最驚係練唔練得切，因為確實好多師傅同我講，佢哋真係練咗成3、4年先做到。」

談及訓練期間的挑戰，Michelle坦言最難的是拋劍：「把劍對我嚟講幾重，試過拋劍落嚟差啲劍尖直插面前，我一手擋住，手爆開咗，依家仲有疤，如果擋唔切，可能把劍就會落喺塊臉度。只有手部受傷，經已好幸運﹗好彩我反應快，護住咗塊臉。」她表示另一大挑戰是背誦大量儀式中用到的經文。Michelle說︰「劇組拍咗好多經文嘅片畀我睇，所以返屋企我經常都係聽住經文嚟練習。做gym嘅時候，人哋聽音樂，我就聽超渡嘅經文，一邊做運動一邊背誦。返到屋企，我仲會成日對住鏡子口噏噏，好似唸經一樣。」Michael和子華，被Michelle跟朱康的演出打動，子華大讚他們「台上一分鐘，台下十年功」。

《破‧地獄》未上映經已獲多個海外影展關注，日前在第44屆夏威夷國際電影節舉行世界首映，導演陳茂賢與Michelle飛往當地出席一連串活動。Michelle第一次在大銀幕欣賞全片，心情緊張。她說︰「好緊張，第一次喺大銀幕度睇，我哋嚟喇夏威夷！今次係我第一次喺大銀幕度睇，因為之前都係喺細嘅銀幕仔睇部分片段。今日喺正式戲院睇，觀感上放大咗多過10倍。頭先最開心就係我見到好多香港人，佢哋話好難買飛呀，其中有一個觀眾話買唔到飛，爸爸都嚟唔到睇，下一場放映都已經滿座。」導演笑言最擔心Michelle首度看全片的反應︰「呢部戲係需要喺戲院睇，觀感上會好唔同，我比較擔心Michelle睇完戲馬上要做問答環節，承唔承受到。」

電影放映後，觀眾掌聲此起彼落。導演與Michelle被觀眾紛紛「集郵」，有觀眾讚Michelle成功駕馭角色，演出達影后水平，祝福她在在影壇更上一層樓。Michelle十分感動，連忙答謝觀眾支持。

（即時娛樂）