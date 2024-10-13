羅子溢結婚8周年 想與太太楊茜堯同台奪視帝后 (18:22)

羅子溢今天（13日）出席台慶劇《廉政行動2024》宣傳活動時，透露其劇中角色是個好人，但也有被追斬的場面。《廉》劇由電影《殺出個黃昏》導演高子彬、《逃獄兄弟》系列導演麥浩邦及《驚心破》導演吳品儒執導，子溢說︰「今次與電影導演合作，拍攝過程很好玩，很有電影感﹗我在灣仔拍攝被追斬戲時，很有當年拍江湖片《古惑仔：江湖新秩序》的感覺。」

太太楊茜堯主演的《黑色月光》同為今年台慶劇，他被問到可有信心憑只得5集的《廉》爭視帝時說︰「我全力支持太太為先，但如有此機會也不錯﹗我們未試過一同在台慶頒獎禮上獲獎，只試過憑《On call 36小時》齊齊在新加坡及馬來西亞得獎，希望能在香港體驗一下。」子溢透露楊茜堯曾擔心久未拍劇會得不到觀眾認同，《黑色月光》早前在內地平台播出後熱度很高，太太亦因此放了心，未有因劇集快將在港播出而緊張。他說︰「我一直認為太太根基深厚，不會有問題，也為她感到開心。」

談到兩人早前慶祝結婚8周年，子溢說︰「8周年，沒什麼想說，因為已過了七年之癢關口，8周年沒什麼特別，都是細水長流，現在的關注都落在一對子女身上。太太目前在北京宣傳新劇，我負責照顧小朋友。結婚8年毋須再浪漫？我覺得兩個人一起參與小朋友的活動幾浪漫﹗」

（即時娛樂）