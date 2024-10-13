台灣廣播金鐘獎｜前亞視藝人張啟樂得獎自爆已婚 感激母親支持 (21:09)

前亞視藝人張啟樂（Ben）2020年移居台灣發展，昨晚（12日）憑主持中央廣播電台節目《台味超有港》，於「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」上獲頒「生活風格節目獎」。大會揭曉得獎者時，張啟樂十分詫異和驚喜，他在台上發表感言時哽咽地感激在台灣這幾年給予他機會的製作人及朋友。

他說︰「我真的沒有想到我這個在香港出生，母語是粵語的香港人，可以拿到台灣的廣播金鐘獎，謝謝！5年前，我一個人從香港來到台灣，一切從零開始，真的很辛苦，但是也很精彩。如果我當初沒有來台灣，今天這一切都不會發生，我手上也不會拿到這個金鐘獎。我今天能夠踏上這個舞台，領到這個獎，我要感謝我自己一直的堅持﹗我也要謝謝台灣，因為台灣，我才會得到這一切。謝謝台灣給我的機會，謝謝台灣給我一個家，謝謝台灣給我這個獎項，謝謝台灣給我人生新的一頁！」

張啟樂特地製作了兩塊香港小巴牌帶上台，他覺得小巴牌顏色搶眼之餘，亦富有香港文化及特色。他回到後台忍不住留下男兒淚，這幾年的努力得到認同及為港爭光。他說母親30多年前在台灣做生意時被騙了很多錢，因此一直對台灣沒太大好感，他這次帶媽媽來看頒獎典禮，讓她感受兒子在台灣生活的點滴後，媽媽終於放心他在當地生活。張啟樂亦多謝所有曾接受他訪問的嘉賓，他特別提及家人，說媽媽雖然不贊成他到台灣發展，但仍默默支持他，甚至從香港飛來台灣出席頒獎典禮，見證他獲獎。他又自爆移居台灣後已結婚，特別感謝太太、外母和天上的外父，讓他在台灣有一個家。

（即時娛樂）