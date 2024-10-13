森美逃過瞓街命運 入住大阪偏遠酒店 深夜上房再有奇遇 (21:13)

森美和太太陳雅嫻（Veronica）二人世界去日本旅行，昨天（12日）從京都轉抵大阪後獲中介網站通知，他們一星期前已付款訂好的酒店不能提供房間，酒店一方更稱沒有收到他們的房間預約。兩人推着行李在大阪找了一晚，終於在朋友幫忙下租了一間位於偏遠地區酒店的最後一間房，逃過要瞓街的命運。

森美今日接受傳媒訪問時，表示最初得知酒店房被臨時取消時感覺有點難受，但難受之中又覺得要在大阪這個不太危險的地方歷險都算有趣。他說︰「差一點要去日本情侶酒店或網吧，但我們去了找網吧，網吧也爆滿了，請日本朋友幫忙致電附近的網吧，亦已滿了。我們想到網吧睡也不能，真的要瞓街﹗最後，我們在偏遠少少的地方找到最後一間房。」森美透露與太太坐的士抵達酒店，拿了鎖匙上房後覺得有點害怕。他說︰「那間房的房門不是關上的，房門打開了，用防盜卡住。我睡醒了才說，我是驚酒店通常剩下一間房，不知道是否曾有人死在那間房內，不知道是否有鬼。我驚了一會，才能入睡。」

至於四出找酒店時可有被太太埋怨，森美說沒有︰「我們沒拗撬，只是有點䒐䒏，䒐䒏那間公司為何會這樣。幸好我們得到很多朋友幫忙，尤其平日很少見面的『日本通』，所有曾到日本旅遊的朋友都幫忙，多謝『日本通』及身邊好朋友，充滿愛﹗身邊有好朋友關懷，世界無絕路﹗」

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（即時娛樂）