林奕匡初為人父百感交集 創作新歌贈愛兒 歌詞神預言一切 (12:14)

初為人父的林奕匡（Phil），隨着囝囝Darrien出世，自然感受良多，他創作新歌《搖籃下的歌》並於今天（14日）上架，但想不到預先寫好的歌詞，神預言Phil的狀况與心聲，完全說中了他初次跟囝囝見面的畫面與心情。

當初知道要做爸爸的時候，Phil靈感如泉湧，他說：「知道就嚟做爸爸嘅時候，已經有好多想法，即刻寫咗好幾首歌畀Darrien，當時一心只係想用嚟記載同送畀佢，至於有冇機會製作成一首歌，我都唔知道。」當決定要做歌之時，Phil考慮到自己歌庫中，以鋼琴為主的 ballad作品為數不少，但以結他創作則比較少，他就想到要以結他，創作一首歌送給囝囝，Phil說：「今次就以寫首歌送畀囝囝為由，邀請咗新加坡音樂人Marcus創作，佢嘅結他有一手，過去佢都同過唔同人合作。寫新歌嗰陣時我哋隔空合作，但好合拍，個零鐘已經寫好首歌。」

創作好旋律，交由林寶填詞後，Phil安排錄音日程，但人算不如天算，Darrien提早出世！Phil也始料不及，並說：「錄音Schedule一早決定咗，但唔知佢幾時出世，呢個就係天嘅安排，啱啱佢出院嗰日，我就去錄音。其實好得意，情感上係滿滿，但嗰一刻好難錄歌，因為情感泛濫，不停係唱唱下就喊。」

Phil感情澎湃，全因林寶歌詞神預言了一切！Phil分享：「我好鍾意歌詞中嘅幾句：『今晚心情 怕你亦也許難聽得懂幾句 唯願我枕邊跟你伴隨』，BB啱啱出世嗰陣，我推住BB保護箱行出手術室，當時媽媽仲喺手術室，得我同佢獨處半個鐘，當時我幫佢影咗啲相同影片，其中一條片，我有講到：『知道你唔知𠵱家發生緊乜嘢事，亦都唔會有任何記憶，但係我會幫你拍低記載一下。』呢句歌詞，就好係我嘅心聲、心情，現實生活中我真係實現咗呢個畫面。」

《搖籃下的歌》製作完成，Phil仍歌不離口，他笑言：「我唔敢話《搖籃下的歌》係佢嘅專屬搖籃曲，但佢應該係聽得最多，因為我成日唱畀佢聽。其實我一早寫咗英文嘅歌詞，都可以話英文版係特別送畀佢，係我打從心底嘅創作，當中包括我嘅期待、盼望、未知、憂心、鼓勵、陪伴，各種嘅心情。中文版就係同大家分享嘅，因為我相信每個做父母嘅，都一定有呢啲感受。」

除了推出新歌，Phil亦分享成為爸爸後的轉變，他說：「作為新手爸爸，起初係有啲雞手鴨腳唔知點算，我咁大力，佢咁脆弱，佢成日郁身郁勢，我唔敢同佢鬥力，怕整親佢，驚又抱得佢唔舒服；𠵱家佢硬淨咗，我又多咗經驗，2個開始有啲默契，佢一日比一日認到多啲我，每日都會畀多少少表情，我哋嘅Connection愈嚟愈多，每日愈嚟愈開心。」Phil表示，他已開始習慣當爸爸，人生好似大躍進，多了份責任，要懂得照顧人，而身邊親友亦會叫他做「Phil爸爸」，令他開心不已。

（即時娛樂）