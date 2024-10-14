吳君如赴夏威夷接受「焦點香港影人」殊榮 跳草裙舞找數 (12:47)

影后吳君如為電影《我談的那場戀愛》不停宣傳，日前君如偕陳可辛飛到夏威夷，出席第44屆「夏威夷國際電影節」。入行40年，拍逾150部作品的君如，親身接受「焦點香港影人」獎項，倍感興奮之餘並履行之前承諾，她從荷李活演員Ronny Chieng手上接過獎座後，跳草裙舞找數；同時君如為何妙祺首次執導作品《我談的那場戀愛》，入圍該電影節「聚焦香港」單元落力推廣，為香港電影出一分力。

早前君如承諾得獎後，入鄉隨俗跳草裙舞慶賀，昨晚接過獎座後，她即走到泳池旁邊，一身夏威夷風情打扮的她，手執沙鎚擺動身軀跳草裙舞「找數」。

談到得獎感受，君如感恩說：「我非常幸運能夠在香港電影鼎盛時期，開始我的職業生涯。我由最初在電影中，扮演小角色開始，每一個角色都盡力去演，希望在觀眾心目中，留下深刻印象。在角色上，我創造個人風格，與編劇、導演共同創作，讓我的角色、演出，變得更有趣...然後更漂亮...最終...更好。40年來，我拍了150部電影，我很榮幸成為今天這裏焦點的電影製片人，因為我的職業生涯，是從焦點之外開始的，我仍會繼續學習如何成為更好的演員和製片人。」

君如今次所獲頒的夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎（HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD），以表揚她對影壇卓越貢獻及傑出成就，她亦是繼王家衛及關錦鵬導演之後，再獲此殊榮的電影人。

君如日前到達後，出席「夏威夷國際電影節聚焦香港」歡迎議式和電影節頒獎禮，席上跟一眾被邀出席今次電影節的友好衛詩雅、區嘉雯、《破‧地獄》導演陳茂賢、《武替道》梁冠堯、梁冠舜，在荷李活發展的華籍演員Jimmy O. Yang、Ronny Chieng ，Charles Yu （導演）等聚首外，還趁機在當地輕鬆，適逢周末晚上有煙花盛會，她和陳可辛漫步海灘。

（即時娛樂）