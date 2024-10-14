張馳豪念嫲嫲眼濕濕演唱 詹天文鼓勵年輕人Busking (15:48)

Windy表示時下好多年輕人很內向，鼓勵大家多出外走走及Busking 。（大會提供）

新城廣播舉辦的《MIX FEST 音浪派對》預演場昨天（13日）舉行，邀請了多位Gen Z歌手包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene和㛓僑（Kamie）演出。

Aska彈電結他演唱新歌《宇宙逃生口》，接著演唱孫燕姿經典金曲《天黑黑》，演唱前他感性說：「呢首歌係我細個時好鍾意、好鍾意，因為我同嫲嫲關係好親密，由細湊到我長大，再聽番有種特別感觸，希望嘗試感動到大家，送畀大家《天黑黑》。」

演唱完後，Aska返到後台忍不住哭出來，冷靜一陣才說：「有好大感觸，有啲失控。（掛念嫲嫲？）佢走咗啦，6年。（重陽節有沒有拜嫲嫲？）有呀，嫲嫲葬上海，因為重陽節要開工，提早飛上海拜嫲嫲。」Aska為今次演出彈結他，練足1星期：「知道接到呢個騷時，馬上不停練（結他），練足1星期，彈到起水泡，但見反應咁好，覺得好值得。」

Windy演唱《風的形狀》及《麻煩彈開》，反應熱烈，演唱完後，Windy大叫好玩：「讀中一、二時，曾經與同學去海邊玩Busking，不過只玩過一次，剛才演唱回憶番晒嚟。」 Windy表示時下好多年輕人很內向，鼓勵大家多出外走走及Busking ，並讚今次演出的場地提供了Busking地方：「呢度有保安，仲有蓋遮擋，落雨都可以照玩。頭先見到跳K Pop，我都爭啲忍唔住想跳埋一份。」

2人男子組合OneUp為今次演唱悉心打扮，穿皮褸恤衫演唱，但熱到全身濕透，仍堅持不脫外套：「見到咁多觀眾，距離又咁接近，感覺好正，熱到濕身係好值得。」

（即時娛樂）