盧瀚霆曬拔罐痕跡盼早日康復 神徒辦海岸清潔活動獲讚 (18:51)

盧瀚霆昨晚趕得及返家看有份演出的《Chill Club》。（Ig圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）工作排得密密麻麻，工作時又不惜身，令身上留下不少舊患。早前Anson Lo舊患復發，要看中醫及物理治療師。

本月初他在社交平台貼出針灸、拔罐治療時照片，他的肩頸膊及小腿位置均插針；另一張相中的他，背脊吸了接近30個拔罐，昨天（13日）他在Ig限時動態貼出拔罐後的照片，背部有些位置已褪色，但有幾個位置依然通紅一片，他以英文留言希望盡快康復。

另外，Anson Lo昨晚難得早收工趕得及返屋企兼冲埋涼，坐定定收看他有份演出的《Chill Club》，並拍下相關電視圖片跟神徒（粉絲暱稱）分享。

另外，神徒前天（12日）做義工，參與由「香港兒童慈善基金會」舉辦的海岸清潔活動，目地為烏溪沙海星灣。工作人員於活動開始前，講解安排及注意事項，之後大伙兒到不同區域清理大量冲積到岸上的垃圾，不少垃圾在海岸堆積多年，而且難以分解及處理，長遠對環境構成不良影響。

參與的神徒身體力行，落力清理海灘垃圾，合力恢復海岸原貌及保護環境。每位參與的神徒均獲發感謝狀，以答謝大家的參與，並希望透過今次活動，提升愛護環境和環保意識，為地球出一分力，Anson Lo亦在Ig限時動態轉發相關報道並讚賞神徒。

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（即時娛樂）