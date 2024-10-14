肥媽黑妹開騷 點名「中二生」做嘉賓 龍婷冷對丘亞葵：講嚟做咩？ (19:17)

對於負面新聞可有影響工作？龍婷只說：「件事過咗去，唔好講啦！」，她又表示跟丘亞葵沒見面。（鍾偉茵攝/資料圖片）

肥媽（Maria Cordero）與黑妹（李麗霞）12月再度聯手開騷，舉行《媽妹笑住唱 Part II）演唱會2024，今天（14日）在尖沙咀舉行記者會，肥媽早前心肌梗塞完成通波仔手術，手術前已安排好和黑妹開騷，手術後沒有特別休息繼續工作，她指醫生吩咐她手術後不要做劇烈運動，只需要戒口，笑言黑妹還拿發霉海參給她補身，她說：「最衰要長期食薄血藥，還有要戒最鍾意食嘅燒鵝及燒鴨。」

肥媽指今次表演嘉賓「中二生」古淖文、譚輝智及黃劍文，由黑妹點名，盼之後走埠換其他《中年好聲音》歌手給予機會，她說：「叫得我做前輩，就要畀機會後輩。」古淖文笑言每次都如妃嬪讓2位前輩「點燈」，但他與黃劍文拒除衫騷肌，譚輝智說：「好榮幸第一次畀肥媽『點燈』，都會邀請拉姑（狄波拉）睇騷。」

肥媽否認因龍婷爆出負面新聞，而不安排對方做表演嘉賓，解釋因「中一生」已上過紅館要輪到「中二生」，之後走埠亦會安排對方上台。

龍婷與已婚製作人丘亞葵「Hello Kiss」後形象插水，她表示雖然暫時未有電視上的工作，不過公司也安排商演工作給她，她亦有做慈善騷及到北京參與中央電視台節目，更計劃11月舉行粉絲聚會。對於負面新聞可有影響工作？她只說：「件事過咗去，唔好講啦！」問是否早前開記者會交代一次，便以後不再說？她即冷言：「咁講嚟做咩呢？」她又表示與丘亞葵已沒有見面及聯絡。

（即時娛樂）