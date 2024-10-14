林家謙讚粉絲眼利認出耳仔粒癦 若狀態差拒影合照：唔想影響市容 (19:34)

林家謙表示朋友指他似冷面笑匠，至於他會否拍戲，則沒有特別去想。（劉永銳攝）

林家謙最近為汪明荃作曲，碰巧阿姐也屬處女座，彼此做事都是有要求的人，合作相當順利。（劉永銳攝）

林家謙今天（14日）到旺角出席時裝品牌活動，同場還有林家熙、蔡穎恩、王智騫、范麒智以及湯君耀。林家謙受訪時表示從未試過穿情侶裝，因為怕尷尬，但可以接受與女朋友穿相同色調衣服。

問到會否約好友Tyson Yoshi、張敬軒（軒公）穿兄弟裝？他笑言：「Tyson Yoshi鍾意唔著衫，叫佢著返件衫先講！軒公著衫舞台感重，覺得自己好難著得好䏲，平時我衣著較簡約，會穿街坊裝，（會穿拖鞋落街？）唔講呢啲，怕大家聚焦講拖鞋族。」

他笑言平時衣著普通，會戴帽和口罩，沒想到都試過被粉絲認出，他笑說：「個粉絲話認得我耳仔粒癦，心服口服！（著街坊裝會拒絕合照嗎？）通常都會影，若果狀態、衣著太差就唔好喇，唔想影響市容，我會立即扮聲唔認係自己。」

提到他為許冠文、黃子華主演電影《破‧地獄》作主題曲，林家謙表示感到榮幸，問他對拍戲有否感興趣？他說：「冇特別去諗，若果有人覺得我有潛質，可以搵我，朋友話我似冷面笑匠，好似許冠文嗰種，唔露笑容都可以引人發笑，不過我唔知演戲做唔做到呢個效果，因為呢個係我真實人生。（做棟篤笑？）平時搞Gag靠即興，做騷設計對白，未必有呢個效果。」他期待跟許冠文和黃子華合作，又發現3人屬是處女座，許冠文跟他同日生日，他笑言：「處女座出品必屬佳品。」

林家謙又指最近開心為汪明荃（阿姐）作曲，碰巧對方也屬處女座，做事都是有要求的人，合作順利，大家夾得來，問他會否自薦做阿姐演唱會嘉賓？他說：「唔好畀人哋壓力，人哋拒絕我又唔好意思，順其自然啦。」

（即時娛樂）