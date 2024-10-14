焚城｜謝君豪跟年輕演員冇代溝 讚魏浚笙好學兼話頭醒尾 (20:40)

廖子妤在戲中講述她懷孕而不用進入火場，但事前她也跟一眾演員接受消防員訓練。（劉永銳攝/大會提供）

謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）和梁仲恆（阿炳）在電影《焚城》飾演消防員，屬同一消防隊伍，臨危受命深入泄漏輻射區火場救火救人。謝君豪表示與一班年輕人合作得很開心，雖然年齡上有距離，但沒有代溝，因劇組事前安排他們打排球和野火會，互相認識聯絡感情。

之後他們一起接受消防員基本訓練，學習如何穿上「黃金戰衣」、操作爆破工具及如何使用氧氣筒等。問他穿起裝備時可頂得住？他說：「頂得住，不過初時的確有啲辛苦，尤其要捲消防喉，捲完坐喺地上想嘔，成個人虛脫差啲休克，進入火場場面，雖然用低溫火，但都感受到熱力。」

說到他和Jeffrey等人站在貨櫃上突然爆炸，Jeffrey失平衡跌出貨櫃，被倒吊在樓高數層的貨櫃上，命危一線，幸得謝君豪及時出手相救一幕，睇見都牙煙。Jeffrey反而覺得幾好玩，表示這場戲前後倒吊了45分鐘，有腦充血感覺，拍攝尚算順暢，唯一控制不到頭盔，經常被遮樣要NG，他說：「其實我個樣不重要。」

Jeffrey之前拍喜劇為主，今次首拍正劇，大讚謝君豪厲害，他說：「好欣賞豪哥，著上又重又焗黃金戰衣，動作依然迅速，我做開gym玩開體能，睇見佢都忍唔住嘩一聲。」謝君豪笑稱自己也健身，拍攝期間更加勤加操練。

謝君豪表示他和Jeffrey合作完《焚城》，才再合演《飯戲攻心2》，對於這位後輩，謝君豪讚不絕口，他說：「佢話頭醒尾，我哋之前唔認識，之後安排我哋兩個一組互相介紹，我盡量簡介自己履歷，佢好吹得，大家好投契。」Jeffrey爆謝君豪與他爸爸同年齡，他說：「我自我介紹時，話你同我爸爸都係1963年出世。佢好親民，合作時一啲都唔緊張。」

Jeffrey又讚謝君豪認真教導他，說：「我經常向佢請教，記得我有場情緒戲，唔知點演繹，拍攝前一晚打畀佢，佢詳細講解45分鐘，教我點表達，今次同豪哥合作，真係賺咗。」謝君豪指Jeffrey很好學，又喜歡跟人交談，很想幫他一把，說：「我見佢同其他前輩都好friend，佢都好吹得。」

王丹妮在戲中演女消防員隊目，性格不服輸，要與男生看齊，穿上黃金戰衣和孭氧氣筒進入火場，事前也練體能約1個月，說：「穿上黃金戰衣又要跑又要飛撲出去，都好吃力，每日大汗淋漓，對靴倒得出水，瘦到褲甩。拍動作場面，受傷撞瘀在所難免，但唔好睇我咁瘦弱，我跑到㗎，好捱得苦。」

反觀Fish舒服得多，因戲中講述她懷孕而不用進入火場，但事前她也跟一眾演員接受消防員訓練。畏高的她回起在高空繩索訓練仍有餘悸；梁仲恆首次吊威也，坦言初時有點擔心，但嘗試2次之後，反而覺得幾好玩。至於從2﹑3層樓高游繩下來，有撞瘀擦傷，但沒因此嚇怕他再拍動作片。

（即時娛樂）