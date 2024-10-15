劉俊謙3日2夜首爾行 單拖宣傳《九龍城寨》 自爆憑《教父》得角色 (12:31)

阿謙跟朴敘俊（左圖）在運動品牌活動中碰面，他以有限的韓語跟對方打招呼，大讚對方非常友善。（大會提供）

劉俊謙近日快閃首爾3日2夜，除了獲運動品牌邀請，參加有趣體能活動外，還單拖連走5場為明天（16日）在當地上映的《九龍城寨之圍城》宣傳。雖然行程匆匆，但非常充實，還快學幾句簡單韓文傍身。在《九》片電影分享會上，阿謙自爆在拍攝鄭保瑞執導的該片前，需要演繹電影《教父》中的兩段戲作Casting。

阿謙參演的《九龍城寨》明天在韓國上映，單拖赴會現身謝票場的「信一」，甫出現即大受觀眾歡迎，更有Fans由香港追到韓國捧場，希望近距離跟偶像見面，阿謙也感謝大家熱情厚愛。

阿謙自爆《九》片中「信一」一角，憑阿爾柏仙奴（Al Pacino）經典作品《教父》得來。他回憶那次Casting情景：「這部電影製作很認真，拍攝前我需要Casting，導演還要我去演繹《教父》中的兩場戲，當時心想無端端為什麼給我《教父》劇本？跟《九》片這部戲有什麼關係呢？Casting的時候，我演了兩段教父中的戲分，一段是阿爾柏仙奴在婚禮上同一個女人的對話，另一段是跟他的兄弟講關於家族的事，我大概背好之後就去Casting，但去到Casting很好玩，因為不只Casting這麼簡單，導演鄭保瑞不斷要求我用不同演繹方法，雖然不知道到底要演什麼故事，但感覺很輕鬆的在排戲，很享受這個過程，最後很感恩的得到『信一』這個角色。」

此外，阿謙在首爾之行跟朴敘俊在運動品牌活動中碰面，他以有限的韓語跟對方打招呼，大讚對方非常友善。

另外，鄭保瑞憑《九龍城寨之圍城》膺「第57屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節」的最佳導演獎，可喜可賀。

（即時娛樂）