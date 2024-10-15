黑色月光｜楊茜堯化解尖銳提問顯霸氣 與佘詩曼睇齊封「女王」 (12:49)

楊茜堯表示和「Man姐」佘詩曼各有魅力：「如果社會上真的有這兩個女人存在的話，男人都要站在另外一邊，我們都是女王。」（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《黑色月光》將於10月28日起，逢周一至周五晚翡翠台9點半播出，主要演員包括楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭峰、馬貫東、何廣沛及張頴康等。

楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威等日前到內地宣傳，並應付現場主持連番尖銳提問。當中楊茜堯被問到覺得劇中角色Moon姐，能否超越《新聞女王》的Man姐（佘詩曼飾）時，即霸氣回應謂：「信心一定有的，我們代表不同女性、不同工作崗位，我們有自己魅力。如果社會上真的有這兩個女人存在的話，男人都要站在另外一邊，我們都是女王。」

另被問到會否擔心新劇被拿來與韓劇《黑暗榮耀》比較時，楊茜堯再度霸氣回應直指不害怕，並稱有比較才有進步：「我有信心我們的熱度會更高的。」而馬志威亦機智回應：「因為我們有更多的港式內容在劇集裏。」

在宣動活動現場連拋霸氣金句的楊茜堯，笑指當初監製鍾澍佳第一次找她洽談角色時，當時正在湊小朋友的她，其實對自己能否勝任Moon姐這個角色充滿懷疑：「一個抱著孩子的媽媽，真的能飾演這種角色嗎？我有點猶豫。」但當聽到劇本故事及人設後，楊茜堯馬上戲癮爆發：「我很想代入角色去幹一番事業！」

在劇中與楊茜堯同樣戲勢逼人的薇薇，私下原來忍笑功夫勁差，楊茜堯之前受訪時便曾透露，經常被愛笑的薇薇連累險吃NG：「有時候看到薇薇在笑，我就忍不住，心想：『你可以不要笑嗎，你可以先說完一句話再笑嗎？』她永遠第二句就開始笑了，不管是認真還是說笑的，她都會一直說一直笑，笑到有時候我想在她嘴上貼上膠布說：『你不要再笑了，你笑到我甚麼戲都忘記了。』其實薇薇就是一個笑點，有她在就沒有悶場了。」

（即時娛樂）