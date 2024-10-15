鄧麗欣41歲生日 宣布明年3月紅館處女個唱 與Fans齊灑淚 (13:14)

鄧麗欣（Stephy）今天（15號）41歲生日，日前Fans Club為她辦生日會，與逾百fans切蛋糕、唱生日歌、玩遊戲、分享追星點滴，非常熱鬧。Stephy率先宣布明年3月，在紅館舉行首次個人演唱會「回禮」，她與Fans齊齊感動落淚。

Stephy台上說：「我有一份禮物送俾大家，但呢份禮物今日攞唔到住，幾時攞呢？我約定你哋，明年3月⋯⋯」此時她眼泛淚光，有Fans似乎猜到並報以歡呼聲，她掩嘴點頭示意猜對了，全場掌聲。冷靜幾秒後，她續說：「明年3月紅館見！」台下fans立即興奮歡呼，不少Fans也感動拭淚。Stephy說：「我嘅生日願望真係好簡單，希望大家以最開心、最健康嘅身體嚟睇我嘅演唱會，嗌大聲啲！」全場尖叫。

Stephy受訪時笑言以為會忍得住眼淚，結果還是失守，她說：「其實咁多年無論任何嘅歌迷聚會我都會喊，今年以為自己勁咗，點知都係忍唔住。我覺得好感動，尤其望住咁多位好熟悉面孔，支持咗我咁多年，我覺得呢個回饋對於佢哋、對於我都係好重要。希望大家得到呢份禮物覺得開心，希望所有Fans都買到飛入場，真係好開心，約定大家紅館見。」

談到有Fans也跟住喊，Stephy說：「佢哋可能都諗『終於等到呢一日啦』，見到佢哋開心感動，對我嚟講真係好重要，令我更加努力做好呢個演唱會，唔好令佢哋失望。」

Stephy在19歲出道，不少fans都支持她接近10幾年，其實她在生日會Fans分享環節，聽到他們的追星故事，和見到他們珍藏品時已經好感動，不時見她強忍眼淚。她說：「佢哋好多人都支持咗我10幾年，而我好細個入行，佔咗我人生超過一半時間，全部都同大家一齊過。呢啲經歷得來不易，好值得珍惜。」

她續說：「相隔咗幾年冇辦生日會，再慶祝好開心，今日好多人嚟咗，有跟咗我好多年嘅歌迷，亦都有新臉孔，非常多謝大家參與。個蛋糕好靚，好有心思。咁多年來收咗好多Fans嘅禮物，我送番畀佢哋嘅禮物，除咗係我嘅努力和進步，都諗唔到送乜嘢更加好，所以就趁一個咁好嘅時機同大家宣佈，我相信對佢哋嚟講係最好嘅禮物，就係我明年紅館演唱會。」

Stephy收到很多Fans親製的生日禮物，特別開心。她說：「禮物不在乎價錢，最緊要係佢哋嘅心意，好多年之前佢哋開始親手整禮物畀我。今年Fans Club特別整咗扭卡機，所有扭卡得到嘅錢，都捐去慈善機構。呢份禮物對我嚟講係最好，見大家排長龍，多謝大家落力參與。」

（即時娛樂）