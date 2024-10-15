我推的野男LIVE！｜袁偉豪籲戒色 忙湊仔變「爸爸手」 (14:42)

袁偉豪昨晚（14日）擔任《我推的野男LIVE！》嘉賓，向10強參賽者分享當年參加《香港先生選舉》戒色貼士，他說：「係一位長輩同我講，以前比較年輕冇深究，17年後有返咁上下年紀，已完全明白，當時26歲有拍拖，不過都有跟住做，對於比賽確係好啲，但真係谷到頭都爆，𠵱家的確冇廿幾歲時旺盛，但唔代表冇，有重要工作都覺得必須要咁做，所以都提提大家，無謂因兒女私情而影響狀態。」

袁偉豪狀態回勇，他笑言最近忙湊仔，湊仔湊到有「爸爸手」，他說：「這10個月都是主力湊仔，不過『袁咕碌』就快1歲，已逐漸掌握到佢嘅生活習慣，可以抽時間健身跑步，加上控制飲食，塊面瘦番少少。」

他表示工作上除了公司安排，現階段也主動接洽客戶，看看可有工作上的合作，再轉介給公司，他說：「可能係有咗小朋友之後嘅改變，既然唔係太忙，就主動去聯誼造多啲工作機會，太太（張寶兒）都幫我收卡片，都係為屋企同自己打算，即使話我『搲撈』也沒所謂，啲人鍾意點講就點講。」

（2）關經翰及 （11）鄧家朗同於觀眾推選的「綜合網絡人氣野男」獲高票數，2人表示有信心奪冠。對於袁偉豪建議戒色，關經翰稱未有伴侶，可專注參賽，而有女朋友的鄧家朗亦稱：「剛剛開始，唔好接觸咁多，免得影響力量，女朋友都明白。」

（即時娛樂）