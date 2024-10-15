Stanley跟女友拍拖注重儀式感 回應鏡粉鬧爆見面會難買飛 (15:15)

邱士縉（Stanley）今天（15日）到旺角出席食店活動，他平時愛吃麻辣，最近完成了音樂會演出，可以大吃大喝，早前勁減至69kg，自覺太瘦，希望增肥少少，變回演員姿態迎接賀歲片和劇集《IT狗》續集拍攝工作。

Stanley本身注重談情細節，笑言對女友常講肉麻情話，甜蜜到對方反白眼，他亦要求女友晚上11點後放低電話，一起談心和看電視，又說：「我們拍拖儀式感很重，過完聖誕節，女友2月生日臨近情人節，送禮物、送驚喜很頭痛，沒有花思的話，女友會有怨言，但有怨言等如愛我，大家工作繁忙，未必經常能見面，平衡生活是需要的。」

MIRROR將成軍6周年，11月於亞博連開2場粉絲見面會，他與姜濤被分派一組玩競技，他自爆內心騰雞：「 因為不知道要做什麼，又驚阿姜很多人沒安全感，會黐住我、攬住我，又不知有什麼體能挑戰，希望不會太虛耗體力。」

對於鏡粉鬧爆難買票，主辦懶理炒飛潮，一臉無奈的Stanley指這些老問題，會向公司反映，並尋求解決辦法，他作為表演者，集中做好每次表演，但不忘安撫粉絲：「其實MIRO歌迷會保持每月1次免費視像互動，跟大家聊天，都是我們宗旨，為滿足大家愛好，MIRROR都有很多收費活動，會比較大型規模。」

問到呂爵安公開追求大馬女神林明禎後，有否傳授他追女招數？他說：「沒有，我們傾演技，他沒提私事，我覺得應該給空間他，他想講自然會講，我想保持有型，不會八卦。」

（即時娛樂）