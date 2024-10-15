女新人林芊瑩新歌剖白內心世界 自嘲演技「有限公司」 (15:29)

女新人林芊瑩（Irene）迎來第3首派台歌《請不要說對不起》，今次曲風與過去兩首派台作品有別，以「港式情歌」演繹方式表達內心情感世界。看似真誠簡單的道歉，也可能成為最「虐心」的話。一句「對不起」背後藏著的，是一段關係缺乏了愛。這次MV充滿挑戰，對於零演戲經驗的Irene而言，絕對是嘔心瀝血之作。

新歌的MV概念，甫開始是Irene跟男主角甜蜜回憶，其後專注在2人分手之後狀態。整個MV都以家裏的便條紙貫穿，紙上面的句子圍繞對不起、做不到，代表很多承諾過的事情，對方也做不到。男主角曾答應過會帶Irene看日出，最後只剩下Irene自己用便條紙，把日落砌出來，然後一個人看日落、日出，失望而回。整個故事帶出在一段無能為力的關係裏，2人用最和平的方法結束。

這次拍MV的經歷，對Irene來說最大挑戰是演技，因為甫開始有很多跟男主角甜蜜場景，要營造不同氣氛，少不免親密互動。Irene說：「因為我的演技是有限公司，對於我來說是很大的突破，需要很多時間熱身。多謝男主角和整個團隊包容！」最後也因為男主角表現到位，加上導演也說：「不如大家去喝酒輕鬆。」最後順利地完成拍攝。

最有共鳴的場景，就是在分手後，有一幕Irene獨坐沙發上，看一齣以往跟前度看的電影。這件事也曾發生過在Irene身上：「記得當時分手不久，有一段時間，充滿著他的回憶，當時我坐在沙發上，看一部我們曾經很喜歡看的電影。這次拍攝MV有這一幕時，特別有感覺，令我最有共鳴。」

（即時娛樂）