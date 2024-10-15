伍富橋「牀照」曝光 出軌風波發酵 撰千字文澄清：沒人喜歡被冤枉 (17:08)

伍富橋（Alvin）前年與出身富貴的梁兆楹（Shirley）結婚，今天（15日）是Shirley的30歲生日，兩公婆到馬爾代夫度假，享受2人世界，但卻爆出Alvin捲入偷食風波，事件令Alvin堅嬲，發千字文及多張「牀照」澄清。

話說日前Shirley收到私訊，稱她的老公Alvin偷食：「我有你老公偷食證據起（喺）手。」當時Shirley僅以emoji及「想睇」回應，不過事件似乎愈演愈烈，令Alvin以「被屈出軌KOL」發聲明回應出軌風波。

聲明全文：

「今天是2024年10月15號，首先我要祝我太太30歲生日快樂，我非常慶幸我們踏進人生30歲的時刻都有對方陪伴著，多謝你在這段婚姻裏帶給我的歡樂，照顧，關懷，體諒和無盡的包容，你是這個世界上最好嘅存在。能將你娶回家是我人生最大的福氣，多謝你在我人生最不堪的時候也選擇嫁給了我。

亦可能因為受你樂觀勇敢的性格影響，我學會了面對，關於近日有關我出軌的新聞，我想我要讓大家失望了，在此我想鄭重作出回應，希望大家可以了解事情的真相。

在我和太太準備出發生日旅行之際，收到一個假account的訊息，對方聲稱有我所謂出軌的證據在手，之後我亦用語音要求他send出來，但是對方再沒有回覆過。我當時真的非常憤怒，我想沒有人喜歡被人冤枉吧。

尤其我十分在意我太太的感受，雖然我知道以她強大的心臟，這事情影響不了她，但我認為這是一個極度自私並且不負責任的行為，究竟要如何扭曲的心態，才可以這樣不負責任地誣蔑和傷害他人。當時太太叫我不用太在意，但到現時事情發酵，作為男人，作為一名丈夫，我覺得我有需要面對及回應，更重要的是澄清。

在此最後鄭重聲明，如你有證據，歡迎你直接放上網，不用DM我太太或者我本人，如果並沒有，就希望你學會不要將自己所謂的快樂，建立在別人的痛苦身上。

還有，出軌和被出軌，都跟樣子和家庭環境背景無關，是每個人的道德和人格問題。就算你們覺得我沒有道德，但其實我更沒有膽量。每個人都不會完美，但至少要善良。己所不欲，勿施於人，這樣你會活得快樂一些。還有那些想看見我婚姻失敗的人，希望你們都可以活得幸福快樂。

我亦明白標題嘅重要性，但希望如果再有下次，大家可以直接以伍富橋作主旨，不要再牽連無辜的人。懇請可以顧及一下我們雙方都有家人的感受。

同時，在此亦非常多謝這位匿名的朋友，本來在煩惱寂寂無名的我，應該怎樣宣傳我的新歌呢？謝謝你的一個訊息，令我有了這個宣傳新歌的機會。你知道像我這種人要熱搜是多麼難嗎？

這次的MV是我這麼多年以來未嘗試過的風格，以上附上花絮及『床照』和跟那位朋友的完整對話。希望大家嚟緊多多支持我的新歌 《一劇之本》。

被屈出軌KOL上」

（即時娛樂）