193轉揸古董車 搵師傅補堂 保錡爆肥仔拍團綜全裸上陣 (19:48)

男團ERROR三缺一，只有郭嘉駿（193）、吳保錡（肥仔）和梁業出席Chill Club活動，193早前揸辣跑出街，倒車時不慎撞跌婦人，惹來輿論壓力，他坦言事故發生後留陰影，最近寧願蝕廿萬放售辣跑：「蝕錢不是問題，我實掙回來，希望下一位車主愛惜部車，我視辣跑為老婆，非常不捨得，但辣跑車廂設計很低，我坐入去難以看位，現在轉駕古董車，開車都是安全車速，慢到差點被後車響咹，又在車內裝車cam，不敢魯莽。」

193在發生事故後，找師傅補課近20堂，再學駕駛技巧，最近並考獲輕型貨車執照，他說：「 我個師傅很好人，他有留意關於我的報道，帶我重返案發現場，教我看路牌，如何面對路面情况，又說個個考牌官都知道我的事，不會輕易發牌給我，我好勤力去學，感恩已過關考到牌。」

談到4子早前飛日本拍團綜近1個月，193稱過得很開心，因為4子很久沒有共處，今次旅程很好玩，他說：「經歷很多新奇與刺激，又玩音樂增進友誼，難受部分亦有，但比以往拍的團綜少。」保錡大爆有兩個成員，會在公眾地方全裸拍攝，其中一個是肥仔：「 我以肥仔為榮，他是肥仔之中首屈一指，全身都是肌肉。」193再加一腳：「肥仔屁股都是肌肉。」肥仔不禁笑說：「人在江湖，身不由己。」

保錡曬胸肌拍新歌MV，獲關智斌（Kenny）在社交平台讚他「好波」，保錡多謝Kenny支持，但自覺身形不及對方：「 我好佩服他，他操練肌肉靠飲食自律，我只是剛努力食營養餐。（約Kenny健身？）我沒有能力，平時找就近健身室，大家住不同區。」193大讚Kenny靚仔，從小看對方作品，肥仔指接到Kenny邀約練舞，歡迎隊友參與，保錡直言不敢，193爆肥仔在跳舞方面是嚴師，見隊友跳舞動作不正確，即出手打腳。

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（即時娛樂）