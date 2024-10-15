AK曬泰文歡迎泰星來港 10.16生日獲教主贈ASMR (20:22)

「泰國小天后」之稱的BOWKYLION最搶鏡。（劉永銳攝）

男團MIRROR的6位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）和楊樂文（Lokman），今天（15日）聯同ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）和吳保錡、女團COLLAR、楊安妮（WinWin），到沙田出席新節目《CHILL CLUB Thai Pop Festival》記者會，與專程來港的多位泰國藝人作音樂交流，當中有「泰國小天后」之稱的BOWKYLION最搶鏡，她穿上白色火辣貼身連身短裙現身，相當性感。

AK和Jeremy預告分別與F.Hero及泰國女團QRRA合唱，AK即場大騷3句泰文歡迎詞，逗得在場泰國藝人們開心拍手，AK說：「希望讓他們感受到香港人的溫暖，我是盡地主之誼。」

大會又在活動上宣布，新節目再有後續，定於12月20日舉辦大型音樂盛事《CHILL เก่ง Music Festival》。談到BOWKYLION衣著火辣，會否研究同台表演如何擦火花？Lokman笑說：「今日我不敢直望她，不知到時衣著如何，但演出時候就要直望！」

MIRROR的團綜拍攝工作如火如荼，他們齊齊挑戰廚藝，Anson Lo透露：「我會用不同烹飪方法，炮製從未煮過的菜式，（有沒有隊友是地獄廚神？）為何望住我？」Edan指節目中產生很多驚喜和笑料，但保證安全，Lokman抵死回應：「只有意外地好食，以及意外地難食。」

明天（16日）是AK生日，壽星仔表示會與家人食飯慶祝，並即場叫隊友派利市表心意， Lokman整蠱AK，將咪高峰攝入其衫內，Anson Lo送上驚喜禮物，靠近AK耳語並輕聲說：「ASMR」 ，逗得AK哈哈笑：「感覺好好，人生未試過，份外光榮。」在場幾百粉絲目睹這一幕，立即起哄大叫，接著姜濤再面向AK送上生日快樂，之後又透露年底會再推出新歌，呼籲粉絲期待。

（即時娛樂）