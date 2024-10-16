李幸倪「Gin式情歌」回歸 新歌搞喊粉絲：唔好意思 (13:13)

李幸倪（Gin Lee）推出今年第4首派台歌《可惜我們沒有》，這亦是她今年4首歌中唯一的情歌。新歌由第一次合作的Gordon Flanders作曲，填詞則找來陳詠謙。歌曲道出每段感情，都需要建立和維繫，看似是基本不過的權利與義務，但當2人關係有先天性缺憾，愛下去自會變成在失衡中角力，義務往往會幻化虛無，到頭來發現，連基本權利都從未擁有，一直欠奉。

雖然說是情歌，但曲風跟以往的不同，Gin唱法亦有改變，以全新唱法演繹，她說：「呢首歌寫得好淒美，加上歌詞主要表達分手後一個好軟弱、好脆弱，亦都有無力感嘅狀態，所以我就選擇唔係用力去表達情緒激昂，而係用看似冇力，但其實係好傷心，傷心到盡頭時候，你把聲係會震，同埋會有無力感喺度，都需要用少少時間去揣摩，同《企好》嗰種狀態有啲唔同，自己想試下唔同表達。」

問到錄音難忘事，Gin Lee表示就是「特別難」，她說：「今次畀自己一個任務，就係唔可以用力去表達情緒，放輕得嚟又要點樣去投放好多好多情緒，係難嘅，但係又好開心做到，就係花最多時間，揣摩呢種無力感。最終出嚟嘅感覺唔係灑狗血，但仍然做到打動人心，同埋揦住個感覺，有時最傷心唔係話兜頭鬧你，而係嗰種想喊但喊唔出，或者係喊晒啲眼淚嗰種極致嘅狀態，先係最痛。我當然都有經歷過啦，先可以唱到呢種感覺嘛。」

新歌推出後，不少歌迷留言「聽到個心揦住揦住」、「聽兩個鐘喊足兩個鐘」，Gin Lee笑說心情矛盾：「首歌可以Touch到人係好開心嘅，但係又好似令到大家好傷心，有少少好似『咦﹗唔好意思』咁樣。」

此外，不少網民表示「Gin式情歌」回歸，Gin覺得她的歌無論是失戀、自強等任何題材，總會帶點療癒功效，她說：「我亦都希望當我唱出每一首歌，或者畀大家聽到時，都會覺得『無論呢一刻幾辛苦幾絕望都好，唔好放棄，總有希望，繼續行啦。』我覺得我嘅歌曲都會帶住呢一種message同感覺，有一個療癒嘅力量喺度。」

（即時娛樂）