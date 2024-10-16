金賢重冬至襲港開個唱 推售合照「福利」 (14:19)

相隔多年再度來港開騷的金賢重，趁冬至在麥花臣場館演出。（大會提供）

《惡作劇之吻》男星金賢重宣布12月21日假香港麥花臣場館舉行《2024 Kim Hyun Joong Concert“The Last Dance” Concert in Hong Kong》，據悉香港是巡唱最後一站。

金賢重香港演唱會選在「冬至」晚上舉行，特別為本地粉絲準備最溫暖的「福利」，購買VIP門票有機會跟金賢重「單對單」合照，名額只限30個。另外，全場購票粉絲均可參加「Hi-Touch」擊掌環節。票價分1880（VIP）、1380及980港元，10月31日起於KKTIX公開發售。

（即時娛樂）