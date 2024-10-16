企業強人｜朱智賢謝東閔首度情侶同場演「反枱戲」 拍攝現場零交流 (13:21)

台慶劇《企業強人》今個星期播映結局周，劇情高潮迭起，為「吞併」世代物流，趙愷（陳豪飾）前度丁寧（朱智賢飾）行動升級，先利用程璐（尹詩沛飾）以「反無間道」身分接近趙愷，並以「落藥咖啡」令趙愷跌入毒駕陷阱；為了大局趙愷被逼放棄世代物流主席身分，並點名理念相同的方芳（龔嘉欣飾）接棒，不過方芳因資歷問題備受嚴重質疑；另邊廂丁寧以趙愷清白問題，逼令宋翹（張曦雯飾）與方芳力爭主席，令趙愷與宋翹及徐道明（譚俊彥飾）的鐵三角關係受動搖。

昨晚（15日）焦點場口，非「真‧情侶」朱智賢與謝東閔鬥智鬥力莫屬，為力阻方芳當選主席，丁寧利誘Vincent（謝東閔飾）在傳媒面前爆方芳黑材料；一直對方芳心存妒忌的Vincent表面配合，但在重要關頭卻掉轉槍頭，力撐方芳憑實力進入世代物流董事局，令原以為奸計得逞的丁寧方寸大亂，相關場口，無論是謝東閔運籌帷幄的突然變節樣，或是朱智賢的「口蜜腹劍」及方寸大亂後的秒速變臉樣均演繹到位。

謝東閔與朱智賢是首度以真情侶身分合演對手戲，談到與男友首度合作拍劇，朱智賢笑言2人在拍攝現場「零交流」：「我哋事前冇特別溝通，因為驚夾定會好假，我本身一拍劇就會工作mode，現場冇乜同佢好多交流，我想專注做番丁寧，唔想突然抽離做自己，一埋位我哋只係對戲，冇傾偈。」朱智賢坦言知道與男友有對手戲時，確實緊張：「因為太熟，開頭有擔心自己投入唔到。」問到私下意見不合時會否嗌交，她說：「我哋冇鬧交架喇，唔出聲就算，之後就會冇事，咁多年大家都好習慣大家嘅性格。」

另一焦點場口，是「反骨秘書」程璐的慘淡下場！為了個人利益一再背叛趙愷的程璐，昨晚終遭丁寧反出賣、以其「落藥」罪證威脅其到警局自首、大快人心。尹詩沛在相關兩分半鐘的場口亦盡顯其綠葉實力，將戒備、心虛、狡辯、不甘、驚恐、無助及悔不當初等情緒富層次地演繹出來，獲讚成功Carry全場。

（即時娛樂）