《我推的野男》決賽 「魔鬼筋肉男」Uclean封王 獲10萬元獎金獎品 (14:13)

16號Mike「王師傅」以逾千萬熱度，奪得「我推的最Hot野男」獎，由姚子羚頒發2萬元獎金支票。（無綫提供圖片）

TVB Plus直播互動騷《我推的野男LIVE！》，昨晚（15日）舉行決賽。前晚（14日）10強決戰，請來「香港先生」冠軍袁偉豪擔任嘉賓。4強誕生分別是︰1號李清杰（Uclean）「魔鬼筋肉男」、2號關經翰（Oswald）「筋肉霆鋒」、12號梁景𡺤（Jason）「可遇不可求」及15號劉梓謙（Curtis）「濃情大隻仔」。其中12號Jason「可遇不可求」因為身形較單薄，仍然一路過關，被網民揶揄為「躺着晉級」。

豹嫂（胡蓓蔚）在節目結尾時為Jason發聲表示︰「嚟到呢個moment唔可以成日話佢『躺平、躺平』，佢真係有努力，佢細隻啫。」Jason亦有感而發說︰「希望薄肌嘅見到我都一齊努力，因為薄肌唔代表乜都唔得。」

昨晚（15日）來到總決賽，請來陳山聰、姚子羚擔任嘉賓。最後4強野男將以「封印車軚塔」、「推車」兩個環節對決。第一輪比賽完結1號Uclean「魔鬼筋肉男」及15號Curtis「濃情大隻仔」，分別疊起22條車軚及29條車軚，晉級決賽。

冠軍爭奪戰回歸純力量對決，兩位野男要推動淨重200公斤的車斗到對方陣地，以鐘響為贏。體形上1號Uclean「魔鬼筋肉男」重逾對手約23公斤，明顯佔優。但比賽開頭並非一面倒，頭20秒雙方爭持不下，車斗聞風不動。

之後1號Uclean「魔鬼筋肉男」一聲暴喝下加壓，車斗漸漸推向對手15號Curtis「濃情大隻仔」方向，雖然1號Uclean「魔鬼筋肉男」途中推到甩鞋，但依然成功達陣，成為「我推的Mr. Wild！」冠軍。他從陳山聰手上接過10萬元獎金加獎品的支票後，他感激各野男支持及在場支持的女朋友，即時全場歡呼，在現場各人起哄下，2人互擁場面感人。

此外，16號Mike「王師傅」以逾千萬熱度，奪得「我推的最Hot野男」獎，由姚子羚頒發2萬元獎金支票。

（即時娛樂）