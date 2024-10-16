巾幗4｜羅天宇圓夢拍動作戲 陳曉華獲封「香香公主」 陳楨怡演「心機女」 (15:14)

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台播映。《巾幗》第4季的談情重任，落在年輕演員身上，飾演茶樓老闆獨女—桂花香的陳曉華（Hera），與飾演亡命之徒韋豪的羅天宇，將譜出一段一波多折、但又兩小無猜的純愛故事。識於微時的桂花香及韋豪，因某種原因失散多年；最終2人久別重逢重燃愛火，但礙於各種現實，一直未能光明正大地成為情侶，而2人仍甘願無條件為對方付出、甚至自我犧牲，當感情漸見起色時，卻殺出程咬金寧俐（陳楨怡飾）挑撥離間。

能在同一套劇中與港姐冠軍及亞軍有感情戲，羅天宇笑言沒有如大家想像般好艷福，並笑言與Hera及楨怡「談情」最大難度，竟是高度問題，他笑言：「我哋有個小三角戀，而同佢哋拍談情戲，高度係最大問題！因為我個角色成日著啲鞋都冇乜底，佢哋本身好高，加上角色成日要著高跟鞋，佢哋又勁瘦，企喺佢哋側邊，Suppose我個角色要好有型，但畀佢哋搞到好似矮仔咁。」

羅天宇又指拍攝《巾幗4》最開心及難忘的地方，是一償心願接觸動作戲：「我入行16年，最近每年專訪講新目標，都會話好想試拍打鬥戲，細個睇葉問、黃飛鴻、李小龍已經好鍾意，一路好期待拍，去到今次有機會接觸，好開心。初初聽故仔話我個角色槍法好好，仲以為唔使點打，點知唔係，原來我咁就做咗『動作擔當』。」

自2020年首度拍劇後即備受關注的Hera，首度參演民初劇，劇中不但造型多，而且均是仙氣逼人；除了甜笑、天真的樣子勁吸引，淚眼汪汪的委屈樣亦動人，堪稱《巾幗4》的「眼淚擔當」。談到首次拍民初劇，Hera笑言最大驚喜是造型比想像中多元及豐富，並透露是淡妝上陣演出：「我有好多套造型，雖然都好淡妝，但係就係因為好清淡，好符合桂花香呢個角色。」

與Hera及羅天宇苦陷三角關係的陳楨怡，劇中造型同樣漂亮多變，除了有多款超貼身旗袍外，更會展現極富年代感的富貴睡衣Look，及年代貴婦Look，獲監製點名大讚演戲有天分的陳楨怡，在劇中演暗戀羅天宇多年的「心機女」，為了贏取天宇關注及憐惜，更不惜自殘兼作故仔。

另外，以童顏見稱的羅毓儀（Yuki），將再度挑戰「逆生長」，飾演比真實年紀年輕11年的體弱少女澄澄，少女公主風的衣著打扮，即使要28歲飾演17歲少女亦說服力十足，是劇集的「童顏擔當」。

（即時娛樂）