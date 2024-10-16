陳健安拍新歌MV 被大蜥蜴搶風頭 自爆愛玩芭比 自我過濾懶理批評 (15:59)

「唱作歌手」陳健安（安仔）今年第4首主打歌《我違和但我不糾正》MV上架，他邀請熱愛舞獅的女歌手THAIMAY、飼養爬蟲類的健身教練Gary、歌手兼廚師RegenC.、魔法師EKEE、拍攝意識流風格影片的Freeeboyzzzz和音樂創作的謝芊彤等，一齊拍MV。Gary帶來身長1.8米的大蜥蜴成為全場焦點，台前幕後爭相摸摸和合照。

新歌創作班底由謝芊彤作曲、Oscar填詞，賴映彤編曲，並與安仔一同監製。安仔說：「呢首歌講一啲人喺生活上，做一啲自己覺得開心、快樂嘅事情，但身邊有好多不同嘅反對聲音。」 他表示可能遇過，但因他自帶「過濾器」，對反對聲充耳不聞。他說：「有冇人試過好反對我做緊嘅嘢？我諗唔到。可能我就係有呢個過濾器，根本就聽唔到反對聲音，所以我先至可以走到𠵱家，無論做歌手或者20年前開始玩花式足球，可能就係因為我嘅性格，我會block咗嗰啲阻止我或者反對我嘅人和說話，我唔記得佢哋講過乜，但我𠵱家過得好開心。」

安仔說：「今次拍MV邀請咗6個單位，佢哋每個人都做緊自己好喜歡嘅事，但背後都經歷過被反對，覺得佢哋好有違和感。」首先與安仔做對手戲是嬌小玲瓏的楊雅文（THAIMAY），她10年前瞞著家人拜師學舞獅，最初因為喜歡的男仔學舞獅，她跟著去學，雖然追男仔失敗，但她愛上舞獅，即使被取笑手無縛雞之力，連家人亦怕她受傷而反對，但她仍然堅持。

另一位安仔好友張惠雅（RegenC.），是女團HotCha成員，安仔笑說：「Regen成個人生都好違和，原本唱歌跳舞，無端端喺長洲開餐廳做廚師，最近喺葵涌做到會，又無端端一個人去西藏旅行。」RegenC.表示全部都是她的興趣，掙到錢就出歌繼續追夢，雖然生活艱難但過得開心滿足。

MV拍攝現場最搶鏡是一條1.8米長大蜥蜴，安仔說：「Gary係我嘅健身教練，佢8歲開始養爬蟲類，佢帶咗佢嘅寶貝Black Dragon嚟拍攝。另一位係呢首歌嘅作曲人芊彤，佢好細個開始音樂創作，過程經歷唔少反對聲音，但一直堅持；仲有3個男仔組成嘅Freeeboyzzzz，佢哋喺網上拍意識流嘅片，紀錄開心事情。至於EKEE本身係電台DJ，之後去夾Band和做咗魔法師。」

安仔還展示身上最近火紅的日本動畫Chiikawa其中角色Usagi掛飾，他說：「佢身上嘅配件係由我歌迷3D打印造出嚟，而且夜光。」他透露童年愛玩Barbie，說：「我細個鍾意幫Barbie著衫、玩著衫紙公仔，小學嗰陣好鍾意做手作，但之後唔知點解無繼續，入行後又重拾呢個興趣。假如當時有人鼓勵我，可能今日係一個出色嘅手作家。如果多啲人得到支持，呢個世界會有更多有趣嘅人。《我違和但我不糾正》呢首歌帶出嘅意思係，當你見到一啲唔熟悉嘅嘢，唔好立即反對、阻止，多啲理解、體諒，呢個世界會更有趣、更好玩！」

（即時娛樂）