《帝女花》11月佛山廣州巡演 林穎施演「長平公主」逾20次 (16:30)

梁兆明與林穎施首次合演《帝女花》，林穎施已演「長平公主」角色超過20次，對角色非常熟悉，形容就似已植入她的基因內。（林蘊兒攝）

王志良﹑林穎施和梁兆明有份參與粵劇《帝女花》在下月的大灣區演出。（林蘊兒攝）

粵劇《帝女花》膾炙人口，是不少戲迷心目中經典之作。「《帝女花》65周年重塑經典」繼西九戲曲中心和澳門站演出後，下月移師大灣區，分別在佛山和廣州兩站巡演。

有份參與大灣區演出的多位演員包括梁兆明、王志良、林穎施、衛駿輝及鄧美玲等，今天（16日）出席記者會。他們透露是次演出會保留傳統原著神髓，亦加入創新科技配合，盡力做到精益求精，盼為內地戲迷帶來驚喜。

梁兆明與林穎施首次合演《帝女花》，過往接演「長平公主」角色超過20次，林穎施對角色非常熟悉，形容就似已植入她的基因內，她說：「『長平公主』有愛國情懷，亦是擁有美貌與智慧、對愛情堅貞、兼顧事業與家庭的時代女性，我好喜歡這角色。」林穎施除演出粵劇，亦為此粵劇動畫擔任總監，引領小朋友對傳統文化有更多認識。

林穎施又大讚今次2位飾演「周世顯」拍檔，王志良合作多年，早已建立信任和默契，而梁兆明則文武雙全，希望擦出新火花。林穎施續說：「今晚我起程到泰國，前輩羅家英巧合地又是演出此劇目，期待讓當地華僑欣賞我們表演，連同這次演出，今年內演出這劇目已起碼10次以上。」

梁兆明將香港演出模式，帶給大灣區戲迷欣賞；王志良之前參與香港及澳門演出，均獲不俗口碑感激觀眾支持。

（即時娛樂）