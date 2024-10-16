溫碧霞11.1廣州開騷 AI妲己「現身」 邀男神任個唱嘉賓 (17:07)

對於首次在內地舉行演唱會，Irene希望能夠盡自己努力，從選歌、錄歌、排練再到宣傳，每個環節都盡善盡美。（大會提供）

《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會》將於11月1日，在廣州體育館2號館舉行，昨日（15日）溫碧霞（Irene）現身廣州舉行大型新聞發布會，並宣布12月31日在佛山舉行第2場個唱，與樂迷除夕夜倒數迎接新一年。

一班Irene的忠實粉絲昨天到場支持，Irene穿白色長裙亮相，與嘉賓舉行巡迴演唱會啟動儀式，場面熱鬧。

發布會甫開始，主持人就與「AI妲己」互動，「AI妲己」介紹「火玫瑰」演唱會內容，大讚Irene是敬業的演員和歌手。這次演唱會製作團隊在美術方面，也花了心機，將運用花、雪、海、火，用來結合歌曲意境。

Irene表示：「這次演唱會無論服裝、化妝、舞台、舞蹈、美術設計方面，都融入時尚元素，包括會有變裝秀、T台秀、結合歌曲美輪美奐的舞美視頻，都能讓大家耳目一新，沉浸在火玫瑰的世界裏，一起穿越前世、今生和來世！」

對於首次在內地舉行演唱會，Irene希望能夠盡自己努力，從選歌、錄歌、排練再到宣傳，每個環節都盡善盡美，回饋支持她多年的影迷和歌迷朋友，也希望用自己的表現和心態，感染到大家為美好生活努力。

有指今次演唱會請來男神嘉賓？Irene大賣關子：「暫時先保密，不過說出來，大家肯定都認識他，他和我一樣既是演員，也是努力的歌手，有顏值，也有才華。演唱會上我們還會為大家呈現合作舞台，大家想知道是誰，一定要來演唱會現場。」

（即時娛樂）