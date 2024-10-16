林子善偕爸爸「父子檔」拍廣告 眼淺變「大喊十」 (18:34)

林子善今年初在台慶頒獎禮奪得「最佳男配角」，他在台上領獎時，喊着跪地叩謝雙親並說道：「我要向著全世界去感謝我父母，我所有東西、我的骨和我的肉，也是父母給予的，所以要感謝他們，想將這個感恩的信息帶給大家，叫大家要孝順父母。」

孝順的林子善向來關注父母健康問題，早前他發現爸爸記憶力，好像比以前差，就不斷問朋友及上網，尋找腦部健康產品給父親，最後子善買了相關產品，林父吃了3個月左右，就變得精靈。

從林子善小時候起，林父無論做人、做事，對工作或朋友，都看重「身教」，因為他想把最好的都留給子善。即使林子善年幼時，有不少頑皮事，林爸爸以佛教精神和智慧，引領子善成為善良、有智慧的人。

此外，林爸爸有非常獨特的思維，而這個想法是令人聽後，都會覺得這爸爸充滿智慧。林爸爸說：「喺香港，每個人都有生活壓力，所以我哋為人父母嘅最緊要照顧好自己，子女們就可以安心工作，為佢嘅事業打拼。所謂一人中風，就全家發瘋，我知好多家庭，都曾經有呢個經歷我成日都同子善講，我留副『靚偈』畀子善佢哋，我覺得係勝於一切事物。」

拍攝過程中，因為勾起兩父子的點滴，眼淺的林子善「大喊十」上身，雙眼泛紅，加上拍攝廣告當天，子善母親、老婆及女兒特地探班，構成溫馨、感人的場面，令愛家的子善相當感動。

（即時娛樂）