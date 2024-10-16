張曦雯自爆曾被摸Pat影裙底 龔嘉欣望脫單 譚俊彥唔反對女兒入行 (18:53)

龔嘉欣稱感覺有很多隻手在她身邊，但否認被人「鹹豬手」，指有暖男譚俊彥和工作人員保護下，沒有被博懵。（劉永銳攝）

張曦雯自揭被博懵經歷，指在美國和香港都試過，分別被摸Pat Pat及被影裙底。（劉永銳攝）

龔嘉欣、張曦雯（Kelly））、譚俊彥（Shaun）、吳子冲、李芷晴和尹詩沛，今天（16日）到尖沙咀鬧市，派紀念品宣傳無綫劇集《企業強人》，吸引大批粉絲圍觀。龔嘉欣感覺有很多隻手在她身邊，但否認被人「鹹豬手」，指有暖男譚俊彥和工作人員保護下，沒有被博懵。Kelly自揭曾遇被博懵經歷，指在美國和香港都試過，分別被摸Pat Pat及被影裙底。她遇事不驚慌和退縮，會追住對方來打，並高聲呼救引途人注意：「影裙底當然還要刪除照片。」

她們表示獲劇集帶挈，接拍了幾個廣告，龔嘉欣和陳豪稍後合體直播帶貨。她們希望原班人馬再合作，認為可以拍《廚房強人》，龔嘉欣說：「我平時有下廚，Kelly和Shaun更是廚藝高手，陳豪就負責食，可以演咖啡強人。」

12月是龔嘉欣35歲生日，她最近努力練馬甲線，到時會影健康照留念，問到生日願望是否脫單？她直言也希望脫單，因年紀已不少，希望真命天子快點出現，而非霧水姻緣。

譚俊彥在活動後急急腳接女放學，他透露讀四年級的女兒被老師選中加入戲劇班，他說：「女兒對演出有興趣，將來想入行，我不會反對，最重要看機遇。」談到今天施政報告推出措施，幫助中小企業，經營餐飲業的譚俊彥覺得，任何能幫助中小企的措施都是好事，他希望市民多外出吃飯，指自己一直有申請政府資助，才頂到今時今日。

（即時娛樂）