CASH頒獎禮｜80歲尹光殺入男歌手獎最後5強 何雁詩首次爭女歌手獎 (20:02)

尹光指自己在樂壇工作54年，有份入圍是天時、地利、人和配合，謙稱全靠AI幫助，揚言只要唱到，願意繼續唱永不言休。（林蘊兒攝）

香港作曲家及作詞家協會（CASH）主辦，「第22屆CASH金帆音樂獎」頒獎禮，將於11月5日假會展舉行。今天（16日）記者會上，邀請資深填詞人潘偉源分享在樂壇超過半世紀的創作心得，表示只要努力和肯付出，就有機會得到回報。之後，負責公布10個獎項的入圍名單，他更獲大會頒發「CASH音樂成就大獎2024」。

今年80歲的鬼馬歌王尹光主唱，歌曲《Dear Myself》分別有份角逐「CASH最佳歌曲大獎」、「最佳旋律」、「最佳歌詞」和「最佳編曲」獎項，他個人亦入圍「最佳男歌手演繹」最後5強，與林家謙、張敬軒、吳林峰和馮允謙爭高下。

尹光指自己在樂壇工作54年，有份入圍是天時、地利、人和配合，謙稱全靠AI幫助，揚言只要唱到，願意繼續唱永不言休，他說：「入行多年經歷有起有跌，上世紀70年代，曾經被人奚落，批評我的歌曲低俗，但為了生活惟有繼續唱。」至於為此歌填詞的薛晉寧，亦分享創作經過，「填詞之前入院做身體檢查，發現身體內某部位有陰影，起初以為是惡性腫瘤，當時不禁想自己人生是否就此『埋單』，後來才發現原來是醫生誤診，將mm寫成cm，虛驚一場。」

尹光對角逐男歌手獎項沒有信心，因名氣不及其他歌手，他說：「他們屬年輕一代，我是長者，無得爭！如果有邀請，我會出席頒獎禮，正如今年我也有出席《叱咤》頒獎禮，一樣坐足4小時都沒有所謂，旨在欣賞別人，自己也增知識。」

尹光為宣傳新歌《命硬八十》，早前返越南拍特輯，介紹他的出生和成長地，還自駕騎電單車，證明寶刀未老。

何雁詩得知首次入圍爭女歌手獎，覺得神奇和難以置信，因自知歌曲點擊率不算高，亦沒有大公司在背後支持，明白獲獎有不同因素影響，所以信心一般。她又準備定期在網上頻道開Live唱歌，主要翻唱別人作品，維持歌唱水準。她下周與丈夫鄭俊弘，帶同兒子Asher到美國出席「天使綜合症」分享會，有心理準備帶兒子遠行是很大挑戰，她會因工作需提早返港，雖然會心掛掛，但為掙錢也沒辦法。

（即時娛樂）