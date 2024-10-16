王智德舞台劇演癡心嫖客 久未拍拖感寂寞 等待緣分 (22:58)

王智德（Alton）於靈異舞台劇《一樓一會》哈囉喂劇場x「恐怖在線」現場版飾演嫖客，為解開寂寞與王嘉盈飾演的鳳姐談情說愛。Alton未知演出時會否被要求除衫騷肌，因早前忙拍新劇《社畜再培訓先導計劃》，有些「日久失修」，但有需要都可以鍛鍊。他的角色雖然是嫖客，但重點在癡心方面。主題是每個人都寂寞，他直言很久沒拍拖都會感寂寞，但好講緣分。

Alton一直被指相比MIRROR隊友工作機會略遜，其實他演出機會不斷，他選擇懶得為自己平反：「我覺得不用刻意平反，這樣想已經會累，有沒有嘢做是看得到，我不是說要扮，有時是真的無嘢做，這一行就是這樣，沒有辦法，好被動，所以有嘢做就做好佢。」他喜歡演戲，但之前拍過幾套電視劇都是要體力勞動，相對只是執著動作，演戲較少，長遠來講希望演多些文戲，今次演舞台劇就有演全文戲的機會。他覺得自己演戲好過唱歌，因唱歌不是很拿手：「我來自一個組合，都好慶幸自己在不擅長的範疇，可以有些機會接觸讓我感受吓自己擅不擅長。」

嘉盈曾與Alton受訪時被指黑面，她解釋：「上次記者朋友問他舞台劇以外的事，我不鍾意聽朋友八卦，但就被指因被無視黑面，其實我是不想聽，突然聽到他的私事好尷尬。如果黑面的話，會直接和大家講現在要黑面，麻煩望住我。」她首次演舞台劇女主角，被潘紹聰爆是追蹤她社交平台很久的監製私心決定，監製更表明絕對不能讓飾演鳳姐的她大膽演出。她說：「我好想大膽！可不可以自己要求？但我當然有底綫，遊船河才會穿泳衣，我會跟返角色需求的衣服，也沒可能穿樽領。」

（即時娛樂）