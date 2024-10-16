AK新歌《Game of Life》以遊戲世界比喻演藝旅程 MV揸墜手仿真槍Chok爆 (23:18)

江𤒹生（AK）最新單曲《Game of Life》是他首個個唱《ANSON KONG 「THE GAME OF LIFE」 IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》的主題曲，借遊戲比喻演藝旅程。在MV中，他進入了遊戲世界，拿著仿真槍，型爆向重重關卡進發。

AK在暑假籌備演唱會時，就很想做一首以「Game of Life」做主題的歌曲，於是與監製徐浩溝通後，便與團隊一同製作了《Game of Life》。AK介紹歌曲內容道：「我入行後，好似入咗一個新嘅遊戲世界，呢5、6年經歷好多唔同嘅難關，有啲比較順利有啲比較難，有啲可能係需要同啲同伴組隊，你先可以跨過嘅一啲關口，有啲你要獨自去面對，今次用咗打機嘅心情，套落首歌。」歌曲率先在演唱會登場，現在正式推出的版本略有不同。AK續道：「演唱會版本細John（姜卓文）rap嘅部分短啲，嗰陣唔夠時間準備full version，亦冇邀請佢上台，今次正式版加長咗細John部分，因為難得佢嚟featuring，就畀多啲air time佢一齊玩，希望下次live版可以同佢喺台面一齊演繹呢首歌。」

《Game of Life》是一首很有畫面的作品，所以MV方面也順理成章以遊戲世界呈現，AK戴上VR後，走進了遊戲世界，跟細John、隊友們進行連場槍戰。AK表示：「MV會見到有好多槍械，好多平時好少接觸得到嘅事物，例如開槍對峙，亦有一啲隊友同我一齊衝鋒陷陣嘅場面，呢個概念幾好玩。另外，今次算係非常淺嘗咗一下war game，因為每支槍都只係入咗氣，冇實彈、BB彈，只可以感受到開槍嗰一下少少重量，同埋場地所限，只能偷位扮喺一個比較大嘅空間進行，希望下次可以喺一個露天war game場地，多啲人一齊實彈射擊。」說起槍械，AK也特別興奮，他說：「玩槍幾開心，滿足少少夢想，未去到話真係拍槍戰，但換下子彈，扮下有型，都幾開心，不過開頭拍第一個shot要拎支左輪入子彈，好有型對住個鏡頭，但估唔到仿真槍係咁重，單手攞會搖下搖下，起初花姐見到仲話我咁渣攞支槍都冇力，我就畀佢試下，佢先發現支槍原來係咁重。」

造型上，AK這次3套服飾都甚有睇頭，其中半恤衫半皮褸的造型，打造出現實世界上班族與遊戲世界角色的感覺。AK介紹：「套衫分開兩邊，西裝係人，紅色皮褸就係打機角色，好似機械人有啲線路喺身上，眼嘅highlight就係強調返機械人角色，另外仲有指甲，之前喺演唱會整過，結果整上癮，但今次有少少唔同，只係黐上去。」至於另外兩個造型，則毫不吝嗇大騷身材。AK笑這：「香港咁熱咁潮濕，梗係要服裝上畀自己涼快下，咁我又冇咩可以露，演唱會嗰陣弗啲，而家肥返少少，出嚟感覺都健康嘅，肌肉上就冇演唱會嗰陣咁勁，但都仲有三根釘喺度，有啲睇頭嘅！」

（即時娛樂）