楊偉誠欣喜施政報告支持文化藝術發展 (22:38)

行政長官李家超今日發表任內第三份《施政報告》，香港藝術發展局副主席、香港電影發展局委員楊偉誠表示：「我覺得非常正面，我十分欣喜看到報告中全力支持以下的項目。」

「香港的優勢在於香港獨特的地理位置和文化背景。可以說，我們內心的文化自信就是因為香港非常的國際化，而同時我們對中華文化又有一定的認識。香港的電影業曾經是亞洲的領頭羊，所以，通過『電影發展基金』資助電影業界製作弘揚中華文化的電影，向觀眾展示中華文化的優秀傳統，一方面給予香港電影界更大的發展空間，也可以促進電影業從業員擁有更多的制作機遇。

對於以商業原則籌劃和策展在本地或海外長期公演和演出的表演藝術和展覽項目，擴大文章產品銷售渠道已相同文化藝術產業化。

我們可以協助推廣『民間活力』走出香港，我們有不少自負盈虧的藝團，基於生存需要，他們的製作充滿了創意活力，生活化，貼地氣，廣受觀眾歡迎。例如：在葵涌上演的黑盒劇場《我的青春日誌》雖然是小劇場演出，但已上演超過200多場；一舖清唱的音樂總監及獨音音樂人Anna Lo，創作小型音樂劇非常成功，更被邀請到新加坡藝術節表演，但一向缺乏資助，最終要自己尋求贊助才能成行。

也有不少粵劇藝團在民間非常有活力，包括兒童粵劇，具本土特色，廣受歡迎，也因缺乏資助，要用自負盈虧的方式生存。以上的都正正展示香港演藝人的創作和活力，如果這些製作應得到政府大力推廣，協助他們走向內地/海外展示。這是體現香港藝術文化創意不可或缺的一部分，更可擴展香港文藝創業產業鏈和藝術品交易生態圈文化藝術產業化的發展空間。我們更可培育更多具備產業化潛力的文章項目，加強跨界別合作和引入市場資源。

（即時娛樂）