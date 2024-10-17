葛民輝稱小薯茄「前輩」 童童大膽喝阿葛：你醒啲啦 (17:24)

葛民輝（阿葛）伙拍小薯茄的麗英、童童及朱mic，合作拍攝銀行廣告，阿葛與小薯茄成員代表著兩代的潮流文化，但拍攝期間全程有傾有講零隔膜，阿葛非常照顧幾位廣告初哥，分享拍攝小秘訣；愛玩的阿葛首次與小薯茄有對手戲，發揮其搗蛋本色，經常即興加插搞笑對白或動作，整蠱小薯茄，考驗他們的招架能力。

被問到為拍攝而有何部署？朱mic表示努力背稿，同時要保持熱情，貪靚的麗英勤護膚，保持最佳狀態，至於童童的部署就是壯膽！阿葛拍攝時整蠱他們，童童趁機在廣告中「反擊」，於其中一幕「神還原」小薯茄中火爆童童的性格，「阿躁」上身大罵阿葛，她對阿葛表示：「我有一個位係要鬧你嘅，我就部署咗個心情。嗰句就係『你醒啲啦，成碌葛咁！』我以為你走咗先夠膽講。」其實拍攝時阿葛正在現場一角目擊整個過程，阿葛笑言：「我唔介意，不過會記仇之嘛，我會出post攻擊你。」

近年阿葛在電影及舞台劇方面，經常與年輕一代合作，今次是他與Z世代的小薯茄首次合作，阿葛大讚他們緊貼潮流，指自己不懂打字，只會用手寫板，而且不懂「P圖」，反稱小薯茄才是他的「前輩」，小薯茄聽罷表示不敢當，童童反笠阿葛高帽：「你都好潮，拍攝時反應比我哋快好多。」

對小薯茄的印象，阿葛自言最初聽到小薯茄這個名字，以為是卡通人物，後來認得他們就是經常在《雪櫃冷笑話》中出現的年輕人。阿葛和麗英曾於同一部電影演出，但2人沒有對手戲，只在電影謝票活動上碰頭，阿葛笑指當時覺得麗英是「老漿糊」（意指是「老江湖」），皆因麗英帶他周圍穿來插去，盡顯「大家姐」風範，身旁的麗英即連忙否認。

（即時娛樂）