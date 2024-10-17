剪裁魔法師｜郭珮文低胸演繹「不完美石中花」 梁詠琪被感動 (17:40)

無綫真人騷節目《剪裁魔法師》，周六（19日）晚播出最後一集，由梁詠琪（Gigi）、Amanda S.、蘇永康、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky）擔任決賽星級評審。

五強設計師與專屬藝人模特兒：王韜棋（Toki）＋張馳豪（Aska）、王竣鋐（Jackson）＋李爾晨、姚子裕（Kev）＋郭珮文（Juliana）、盧韋謙（Timbee）＋王嘉慧及羅宇豪（Kyle）＋邢慧敏，繼上集展示「中性」主題後，今集五強將接受決賽第二回合的「晚裝」主題挑戰，並於電視城舉行最終回，評審最後選出冠亞季軍，還會頒發4個「評審團特選設計主題獎」。

過去3個回合均帶來驚喜的Toki，最終回繼續創意無限，營造以中學畢業謝師宴為主概念的「畢業舞會」，在米白色西裝上大玩色彩繽紛的刺繡工藝，寓意「校服上的祝福及留言」；讓評審Gigi高呼：「我好鍾意，回憶返晒嚟嘅感覺！」Amanda S.則大讚Aska是很好的模特兒，創意「校服」亦吸引了蘇永康的眼球，他笑謂：「如果我仔下年畢業，我係會買畀佢。」另以結實肌肉見稱的Aska，在MV中還展現「一秒騷腹肌」。

設計和造工備受肯定的Kev，今次的「Stone Blossom」同樣大獲好評，採用雲石紋緞布及立體花飾模仿別具生命力的石中花，Kev還親自潑墨「摧毀」晚裝裙，藉此帶出「不是最美的花，仍然值得被人欣賞」信息：「要包容自己嘅唔完美，先係真正嘅完美。」Kev運用tube dress配corset設計，令Juliana的S形線條更加突出。Amanda S.直指五個作品中最喜歡Kev的設計，Gigi被作品感動：「胸前潑墨，我感受到你當期時嗰種失落，係感動嘅作品。」

Kyle則繼續大玩拿手好戲「一布式摺紙剪紙」技術，為邢慧敏營造雙面黑金晚裝裙「Amazing Cut」，以強調邢慧敏高挑的身形，以及完美的肩膊及腰部線條，令Gigi心心眼兼大讚：「好靚好靚，我好鍾意，好sexy！同埋髮型、妝容成個配搭都好好。」Walter同樣激讚：「Amazing cut，你諗到咁樣去裁，真係一個天才嚟！」

Jackson上個回合為李爾晨炮製中門大開騷肌look，今次則以PU皮革設計密實jumpsuit男士晚裝，但卻被Walter認為未有好好利用李爾晨優點：「佢嘅自信唔係打呔，係打開心口！」至於曾任漫畫家的Timbee，則將漫畫風帶到是次作品中。

（即時娛樂）