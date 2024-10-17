蘇雅琳學踢足球不怕變甲組腳 笑林家熙有姿勢無實際 (18:17)

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今天（17日）出席傳奇球星表演賽記者會，跟同場的巴塞傳奇球星路爾斯·加西亞（Luis Garcia）及皇馬名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）學習控球技巧，並獲贈簽名球衣。正跟前香港足球代表隊隊長陳偉豪學踢波的Ivy自言是初哥，對足球知識及球星認識不多，會盡量學習。

她說︰「學踢足球有點難，控球及射球時有不同技巧，最怕在球場上撞傷碰瘀。我一年前拍劇踏單車時留下的瘀痕，至今仍在。訓練時，教練和其他學員也很小心，主動把足球送來讓我踢，怕我受傷影響工作，賠不起。我現在主要操練體能，每次完成練習也會按摩和拉筋，不怕會變『甲組腳』。」Ivy表示學踢足球與周星馳籌備中的電影《女足》無關，是因為與林家熙（Locker）拍戲時被對方感染。她說︰「我們跟同一位教練，Locker踢波時有姿勢無實際。」

袁澧林（Angela）因工作關係加入香港女子甲組球會「民和公民女子足球隊」，Ivy讚Angela有天分，自己就球技稍遜，無意入球隊。新女團UNi公開表演失準捱批，Ivy說︰「UNi很有活力，或因表演場地所限，沒帶耳機才影響表現。聽說她們是自資女團，出歌、排舞都是靠自己。她們很厲害，比我叻很多。」

（即時娛樂）