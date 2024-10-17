黃子華完成電影宣傳後 閉關排舞台劇 邀吳鎮宇睇《破‧地獄》 (21:57)

黃子華笑言與青雲和吳鎮宇是飲飲食食的酒肉朋友，不過最近各有各忙好少見。（鍾偉茵攝）

「第21屆香港亞洲電影節」今晚（17日）在圓方舉行開幕禮，2部開幕電影《破•地獄》演員黃子華、衛詩雅和朱栢康，以及「首部劇情電影計劃」《寄了一整個春天》演員邱彥筒（Marf）、栢天男、陳書昕、張毓軒、胡蓓蔚聯同導演葉鈺瀛及監製陳果出席，還有今年電影節大使梁雍婷。

黃子華和衛詩雅一起受訪，將於12月與劉嘉玲合演舞台劇《香港式離婚》的子華表示，完成《破•地獄》宣傳工作後，便閉關準備舞台劇，還未開始綵排，自己先熟讀劇本和台詞。

衛詩雅剛與導演為該片出席夏威國際電影節返港，她表示出席觀眾見面會前都有點擔心，驚外國人不知什麼是「破地獄」，當中有幾場戲觀眾笑了出來，應該是文化差異。黃子華笑言外國人有幽默感，他們要學習和調節，衛詩雅說：「其實觀眾很喜歡該片，反應好好，覺得題材感人，有香港觀眾更說好感觸，疫情期間在港的家人離世，未能返港出席喪禮，但看完電影後就釋懷，我聽到好感動。」

黃子華表示未看過該片完整版，今晚才第一次看，反而期待香港觀眾反應，問到可會邀請好友劉青雲捧場？他說：「我從來不會欽點朋友看戲，工作上不想打搞朋友。」他笑言與青雲和吳鎮宇是飲飲食食的酒肉朋友，不過最近各有各忙好少見，他說：「都會請他們看《破•地獄》，好想聽鎮宇意見，因他飽讀詩書，看書不比我少。」

《寄了一整個春天》是Marf處女電影，她表示意外地發現拍戲跟拍劇和MV有少許相似地方，都要演技發揮，但電影過程更細膩，自己拍上癮，希望有機會再拍電影。她在戲中有口吃，與同學兼朋友的陳書昕合伙做生意賣二手內褲，她說：「口吃演出很大挑戰，驚做得不好影響大家，都試過說話太快，忘記自己（角色）有口吃。」

Marf表示事前劇組安排她與口吃者見面傾偈，又安排言語治療師教導。陳書昕指戲中角色性格開朗、充滿自信，與Marf演的角色很大對比，最難忘穿校服在學校禮堂跳舞唱歌，事前沒有排練，因導演想她自然發揮，有即興跳舞感覺。Marf稱角色適合陳書昕，因對方本身跳現代舞，大讚優雅。Marf邀請媽媽和男友林家熙欣賞，自己亦期待，因未在大銀幕看過。

（即時娛樂）