方大同宣布新專輯面世 患病期間手持咪高峰在飯桌上錄製 (14:02)

方大同（Khalil）因病閉關數年，直至今年7月41歲生日當天才再次現身社交平台，隨後陸續在網上推出新歌。Khalil今天（18日）在社交平台宣布新專輯《夢想家 The Dreamer》已於數碼音樂平台推出，全碟共有10首歌。他說︰「我的新專輯《The Dreamer》實際上是一張『病態』專輯，因為它是在疾病的各個階段錄製的。對我來說，這既是一種挑戰，也是對我所處的相當乏味的環境的一種解脫。逐漸地把它們去掉。這張專輯是有機的、簡約的，整體均衡曲線紓緩耳朵。雖然我的病情已經有了很大的改善，但距離完全康復還需要一段時間。在生活中，我們每個人都會面臨挑戰，但在這一切中，我們不要忘記如何成為夢想家。」

據網上音樂平台的專輯介紹，Khalil因為身體不適，大部分歌曲是他在餐桌上以手持咪高峰的形式錄製。他表示︰「在我的人生中這個特別的時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去，認真地去思考眼前的一切和幻想着未來。《夢想家》這個名字象徵着，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裏，充滿了創造的意境和滿壞的夢想。」Khalil又說︰「到了2022年中期，我的健康有所改善，但恢復之路依然漫長，我突破那如困獸一般的感覺，決定着手製作一張專輯，作為這段歷程的回憶錄，我渴望將自己的弱勢轉化為力量，並創作出一張讓我深感自豪的專輯。」

（即時娛樂）