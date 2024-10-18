無綫時隔20年再推電視電影 馬明定欣3生3旦譜愛情故事 (15:49)

黎芷珊透過節目《戰場上》深入烏克蘭、以色列及巴勒斯坦，真實記錄戰場上的事和情。（TVB提供）

無綫將於今晚（18日）推出57周年台慶宣傳片，同時公布8大台慶綜藝節目及台慶專題紀錄片《無窮之路IV - 一帶一路》。8大台慶綜藝節目除《獎門人台慶感謝祭》、《中年好聲音3》及《Grand住去大阪》，還有全新製作的《呃錢》、《戰場上》、《與天地對話》及《自駕德島》，以及相隔20年再推出的電視電影《尋夢琴澳》。

《尋夢琴澳》由陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯主演，講述6位身處橫琴的香港人如何在追夢與生活及愛情之間取得平衡，探討生育問題、男女相處、夫妻之道及網上情騙等問題。

余文樂時隔7年全面復出幕前，他與姜皓文、蔡思貝及林盛斌拍攝的《與天地對話》有別於一般旅遊節目，到一般人甚少踏足的南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁及北領地紅土地區拍攝。4位藝人除會探索這4個地區，還會就「人生為何而活」、「你信命運？」、「人生最可怕是什麼？」及「身處逆境如何自處」主題進行自我探討。

黎芷珊透過節目《戰場上》深入烏克蘭、以色列及巴勒斯坦，真實記錄戰場上的事和情，透過第一身視角探討當地人民如何在無情戰火下堅毅地生活。《Grand住》系列繼上回玩轉台北後，主持C君與新拍檔陸浩明、高海寧轉戰大阪及京都，繼續超豪式旅遊。《自駕德島》主攻體驗位於四國德島的漫活悠閑遊，兩位港姐級主持更會大浸美人湯溫泉。資訊節目《呃錢》由《東張西望》幕後班底打造，主持陣容有區永權、李旻芳、梁敏巧及蕭正楠，節目透過全外景及戲劇式的拍攝方式，拆解最常見及最新的詐騙手法。

（即時娛樂）