出租大叔｜強尼肉赤同劇1歲小演員狂哭︰個心直頭裂開 (16:28)

強尼、沈貞巧（阿Gao）、陸駿光、張達倫、陳子豐等主演的ViuTV原創劇《出租大叔》，講述一個在車行工作的中年大叔，於疫情後好景不常，面對人生低谷期間萌生了「出租大叔」的想法，且從中找回生活熱誠。張達倫在劇中的1歲BB女令一眾中佬散發無窮父愛，強尼直言看到B女喊時「個心直頭裂開」」，他更說︰「我哋啲麻甩佬對住BB女係零抵抗力，佢仲要咁得意，真係好陰功，個心淨係想快啲拍完畀佢唞吓，瞓吓覺！」

陳子豐說︰「聽見BB女每嗌一次媽媽，就覺得好肉痛。」子豐在劇中首次演出感情崩潰戲，他表示︰「我之前做嘅角色都係比較搞笑，終於有啲正經戲畀我做，嗰團火真係爆出嚟！」飾演陳子豐太太的張紋嘉（Crystal）則有性感演出，跳舞之餘又露背。她表示︰「大家唔使咁期待，因為我10年前已經露過一次，其實我冇乜嘢睇㗎咋！」陳子豐問她覺得自己從前還是現在比較靚時，Crystal秒答：「梗係以前啦，後生咁多！以前齋瘦，依家會多番啲肉同線條，所以應該有少少唔同！」

《出租大叔》下周劇情如下︰

第6集

大叔們硬闖保險公司，上演「廣播劇」一事在網絡流傳，令出租大叔人氣急升，訂單急增。森（強尼飾）馬不停蹄安排眾大叔做服務，一心想推高營業額藉此翻身。然而大叔們沒有定立規矩，隨意更改服務內容，結果負評如潮。瑪莎（沈貞巧飾）嚴正定立守則，命各大叔必須嚴格遵守。沒想到才剛定下規矩，森就率先被客人用錢利誘而破壞規矩，更死不認錯，氣得瑪莎七竅生煙。鋒鋒（彭柏然飾）因沉迷遊戲卡被媽媽打而離家出走，森和瑪莎又因「家暴」對與錯的價值觀不同而爭持不下，瑪莎感無法和森溝通，乾脆和鋒鋒投靠陸奧（陸駿光飾）。瑪莎離家出走，森感為人父母甚艱難，並終於明白榮彪（高翰文飾）的難處，兩父子第一次有共同語言。

第7集

森得知瑪莎和鋒鋒去了投靠陸奧，更發現鋒鋒的媽媽是老人院院長，便和田（邱頌偉飾）去接洽鋒媽（楊淇飾），希望能借勸說鋒鋒回家而和老人院建立合作關係。怎料鋒媽得知兒子的下落，不但把他接回去，更沒收他的遊戲卡和手提電話，把他困在老人院嚴加看管。瑪莎以為森再一次為錢出賣鋒鋒，更加遷怒於森！森雖有理說不清，在陸奧的協助下，兩人兵分兩路，陸奧當了鋒鋒一天爸爸，而森則負責解決鋒媽，但森卻抵不住頸跟鋒媽發生爭執，更違犯他金錢至上的原則。瑪莎看到森的改變，對森改觀，決定搬回家。陸奧則鼓勵鋒鋒對媽媽說出心底話，鋒鋒試着照辦，鋒媽終於明白鋒鋒其實很懂事，她對出租大叔也有所改觀。

第8集

小男人阿治（張達倫飾）趕着去「傾生意」，想將不足兩歲的女兒童童交給出租大叔照顧，森抵不過阿治苦苦哀求接下湊B的單，原來阿治頭腦簡單卻一心想要做生意，屢次受騙的他在保險高層太太Tracy（袁綺雯飾）的安排下當其下屬，心裏屈屈不得志的阿治想要以虛擬貨幣生意重振夫綱，兩人更立下對賭協議，如若阿治一個月內能簽下10張單便可自由。另一邊廂，森遇到女高管客人Amy（李芯駖飾），但Amy十分挑剔，十分不滿滑頭滑腦的森，森亦十分討厭Amy。心思細密的瑪莎發現阿治與森的特質，忽發其想讓兩人對換身分，森去銷售保險，而小男人阿治則客串出租大叔服侍Amy！最終計劃十分成功，怎料虛擬貨幣市場爆破，投資者損失慘重。治對自己失去信心，決定接受命運，乖乖聽老婆話。然而，對治兩個女兒來說，持家有道的爸爸是她們的超人！森和瑪莎也看到治的長處，決定邀請治加入出租大叔行列，治終於得以發展所長。

第9集

森等人出席高中老師榮休宴，Ben（陳子豐飾）十分尷尬，因為Stephy（張紋嘉飾）亦是同班同學，兩人離婚的事成為中同八卦的話題，而陸奧則滿心期待能和當年的班花兼筆友張穎欣（李思欣飾）見面，怎料張穎欣並沒有出現。原來畢業後結婚的欣被出軌，丈夫與之離婚，婚姻破裂的她無法承受沉重打擊，變得自暴自棄。Stephy亦為失婚婦，為了令欣重新振作便請出租大叔陸奧幫忙。陸奧鼓勵欣又動用關係幫她安排工作，怎料欣很快打回原形更去找丈夫跟小三大鬧起來，成為新聞話題，陸奧想出終極辦法，找來Ben等人幫忙，讓欣和連結過去感情的物件逐一告別，欣終明白她終究還是要和逝去的感情說再見。欣的事件仿似在提醒Ben和Stephy，他們也是時候要放下彼此，同一時間，一位跟瑪莎有關的不速之客志玲（李敏飾）闖入叔舍。

第10集

志玲闖入「叔舍」更自稱自己是瑪莎在美國已婚的妻子，此行是帶瑪莎回美國！森一時消化不了消息，在與志玲爭執之間意外弄傷志玲，弄得警察上門，志玲更大條道理要控告森！不知如何面對的瑪莎再次逃到陸奧家，並道出當年在美國受欺凌而患上恐慌症，加上成長在破碎家庭，極度渴望愛，當遇上無微不至的志玲，便火速和她墮入愛河。沒想到志玲原來是個控制狂，瑪莎愈感喘不過氣來，才逃回香港。志玲企圖利用出租大叔服務接近瑪莎，森不甘示弱接招！適逢瑪莎生日將至，森送上本地樂隊演唱會門票作為禮物，並借此鼓勵瑪莎要勇於做自己。工廈電梯故障，瑪莎恐慌症發作，森用其獨特的方式安撫瑪莎，瑪莎感受到被爸爸照顧的幸福感，對於去留，她心裏有了決定。

（即時娛樂）