陳山聰讚兒子帶挈自己拍廣告 羅子溢支持老婆復出︰不如我留喺屋企 (17:18)

陳山聰、羅子溢、張曦雯、蔡潔及羅天宇等，昨晚（17日）出席新劇《廉政行動2024》首映禮。陳山聰與羅子溢說兩人相識多年，卻沒有真正合作過，這次在《廉政》中亦只有幾場對手戲。山聰兒子霆軒（Jaco）跟子溢的女兒翊心（小珍珠）年紀相約，他們透露兩家人因此不時聚會。已升讀K2的Jaco因入讀的幼稚園北角分校關閉，今年轉到中環分校上課。對於兒子入讀的幼稚園，有指畢業生多能升讀名牌小學，山聰說︰「冇話升咩名校，呢間學校係政府資助，好多人都話難入，但讀唔讀到就睇Jaco，只要佢開心成長，讀到書就得。」

山聰早前與Jaco父子檔拍廣告，他笑指自己是Jaco的經理人︰「佢帶挈我接到工作，又可以掙吓學費，我同佢係分開兩條數收錢。Jaco知道拍廣告，我覺得佢有啲遺傳，記對白同表情都到位。」子溢說他也想一家四口拍廣告。子溢透露女兒在自資學校上課，他當日親自帶女兒面試︰「佢當日表現一般，但最後都入咗。我覺得呢啲係冥冥中自有安排，如果嗰間學校覺得佢得，咪畀佢試吓囉﹗學校知道我係佢爸爸所以收佢？唔關事，我當日純粹帶佢去，我坐低同啲家長傾偈，冇入到去。依家冇呢支歌仔唱，間學校注重學生資質。」太太楊茜堯近日復出拍劇，子溢稱十分支持，他笑言︰「我有諗過不如我留喺屋企，佢出番嚟拍劇。」

蔡潔透露參演《廉政》其中一個單元，飾演大奸角。甚少演反派的她說︰「我個角色係『大Boss』﹗」蔡潔在劇中飾演徐榮的太太，她透露兩人曾一同拍攝旅遊節目，自己一直視他為哥哥，因此今次拍攝前花了很多心機準備角色，擔心會演得太幼稚。蔡潔還說︰「我哋喺赤柱監獄取景，我第一次見到赤柱監獄內部，好震撼。」

（即時娛樂）