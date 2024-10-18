王晶葉念琛拍賀歲片 馬國明擔正冇壓力 高海寧郭珮文鬥性感 (18:28)

馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂、陳靜（Dada）、郭珮文等，今天（18日）出席王晶與葉念琛以雙監製雙導演形式開拍的賀歲片《麻雀女王追男仔》開鏡儀式。兩代性感女神同場較勁，高Ling穿上貼身露背晚裝、郭珮文穿低胸開衩連身裙，相反Dada穿入膊連身裙，相對密實。高海寧、Dada稱不會有性感演出，將這個責任交給郭珮文。馬國明和高Ling首次擔正做電影男女主角，馬國明自言雖曾客串過電影，但也是電影新人，這次抱住學習心態拍攝，沒有票房壓力。他透露《麻》劇本笑中有溫情，並不胡鬧。他在戲中飾演倒楣科學家︰「我在現實中幾霉，很易拿捏到角色。我最驚演有錢人，因為本身無錢。」

高Ling說︰「我都是電影新人，心理壓力就減輕。拍攝這電影的最大收穫是學會打麻將，成為麻將高手。」談到會否有性感場面，她說︰「這裏美女如雲，已很有畫面，大家屆時入戲院看吧﹗」兩人在戲中飾演一對，馬國明透露與高Ling會有親熱戲。高Ling說︰「我在戲中飾演保險界女王，很喜歡馬國明。我在現實中較被動，未追過男仔。」她被問到會否被捧為「晶女郎」時說︰「你又知我不是？」

Dada與陳家樂首次合作在戲中飾演一對，她直言跟陳家樂不太熟，因此有點尷尬。Dada於戲中飾演親密指導員，在片場幫助男女主角拍親密戲技巧。她說：「這個造型已經是最性感，我的角色不用化妝，很樸素。我不會覺得浪費好身材，反而想試多些不同的變化。」

王晶透露將有一位未夠30歲，社交網有逾150萬粉絲的神祕女神參演。陳家樂透露「神秘女神」來自海外，劇情指他跟神秘女神因要拍親密鏡頭，而需要Dada指導。他被問到有否跟太太連詩雅備案時說︰「我有和太太講大概劇情，但尺度未講，她沒有過問，可能估計有少少親熱，她絕對明白的，因為要掙奶粉錢。」對於是否已落實和岑麗香合作拍HOY TV新劇，陳家樂說︰「一切都仍然在洽談中，相信遲些落實就會公布。」

郭珮文戲中造型性感大騷身材，她說：「沒想過入行短短一年已可以拍劇集和電影，十分開心，相信找我演不是因為演技。」她預告戲中有不同造型，但未知會否特別性感。郭珮文說：「應該不會有泳衣，相信沒人想看，因為我最近肥了，有個肚腩仔，穿泳衣不漂亮，接到這角色比較突然，沒有時間準備。」

（即時娛樂）