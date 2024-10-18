謝君豪率魏浚笙林家熙 制服Look騷肌拍MV 惹學生尖叫 (19:35)

謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、林家熙（Locker）、梁仲恆及黃愷傑，今天（18日）在一所消防局拍攝電影《焚城》歌曲《一世隊友》MV。眾人穿上白背心及制服褲，大合照時更谷胸肌及手臂「老鼠仔」。阿Dee及Locker受訪時，附近學校的學生剛巧放學，他們見到Jeffrey放聲尖叫，兩人見狀立即將Jeffrey推入消防局，場面搞笑。

謝君豪透露MV內容由他們自由發揮，但會有濕身環節。他表示眾人合照時玩得開心，是想帶給大家歡樂及消防員團隊感情好的信息。被問到可會拍消防員寫真時，Jeffrey說︰「如果是為慈善，可以出分力﹗謝君豪買了新相機，屆時可由他操刀拍攝。」兩人希望《焚城》會有好成績，但未決定票房好的話如何回饋觀眾。他們笑言︰「可以扮成『任何仁』﹗」Jeffrey說︰「我會讓大家看到他的真身。」

阿Dee和Locker透露MV會反轉消防局，阿Dee說︰「我怕水，希望不會濕身。」Locker則表示︰「我期待用水槍射謝君豪，我怕他熱，要為他降溫。」對於Jeffrey稱可影消防員寫真，阿Dee說︰「考慮一下，我隨時準備好，但要惜身，不會裸露。我們不是真正的消防員，要為消防員保持形象。」兩人被問到最滿意身體哪一部分時，阿Dee稱是鼻尖，Locker則說是喉核。Locker被問到女友邱彥筒（Marf）可有讚過他的喉核好看時說︰「她讚過我的側面輪廓好看。」提到被蘇雅琳（Ivy So）指足球技巧有姿勢無實際，Locker說︰「她不太識睇波，不知道我的實力﹗我不是很有實力，踢波最重要講感覺。」

（即時娛樂）