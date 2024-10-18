冼靖峰獲方皓玟打造新歌 錄音時遭監製「狂捽」 (20:06)

冼靖峰（Archie）推出由方皓玟作曲及填詞的新歌《勇氣》，將他埋藏心底的感受以真摯旋律與文字呈現。Archie對於新歌《勇氣》有方皓玟操刀曲、詞，並由伍仲衡編曲、許創基監製感到非常榮幸。他說：「之前在J Music認識小明（方皓玟），有一次聊天時她說手上有一首歌很適合我，她更說可以替我填詞。這首歌可說是為我度身訂做，寫出我由參加比賽，再到成為歌手的心路歷程，實在很榮幸！勇氣這兩個字大家都聽過，但到底如何實踐勇氣，如何得到勇氣，維持勇氣去面對種種挑戰，除了是關乎我的經歷，相信與大家都會有共鳴。其實不只低潮時要有勇氣面對，在順境時亦需要勇氣去解決問題。」

當被問到錄音時監製如何教路，Archie表示曾被「狂捽」：「監製覺得歌詞很有意思，不想我用太多技巧，那時候第一個session，光是第一句便錄了60幾take，但一take也用不到。隔了一星期再錄，監製讓我把每個字跟着旋律讀出來，在說故事一樣，然後感情與技巧就會自然流露出來。」Archie希望大家聽到這首歌時，可以尋找到屬於自己的勇氣，因為每個人面對的處境不同，但同樣地都需要勇氣支撐自己走每一步。他說：「不知道大家是如何認識我，可能是透過比賽，可能是透過歌曲，希望大家與我都可以透過《勇氣》連結，成為彼此的力量。」

Archie在學校拍攝MV時感觸良多，勾起了求學時的回憶。他更找來兩位摯友，兩位都見證住他成長，一直激勵他努力向前。Archie說：「其中一位鼓勵我要立定志向，專注做一件事才有機會成功，是他令我辭退了原本的銀行工作，毅然追夢參加比賽成為歌手，好開心有一位朋友見證着自己高低起跌。」

（即時娛樂）