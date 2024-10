next

韓國人氣男團Cravity周六日在港舉行兩場《2024 CRAVITY Fan-Con <Beyond Your Memories> in Hong Kong》粉絲見面會,9名成員今日(18日)現身商場舉行記者會,吸引大批粉絲圍觀,場面熱鬧。

成員輪流用廣東話作自我介紹並大讚香港粉絲「好得意」、「好靚女」、「我愛你哋」,成員世霖則搞笑說「嬲嬲豬」,惹來粉絲起哄。

Cravity表示香港粉絲十分熱情,希望日後能常來港。成員刑準稱想去迪士尼樂園及吃蛋撻,宇璸則表示上次來港品嘗過叉燒飯,覺得非常好味,打算再吃一次。

適逢本月16日是成員宇璸23歲生日,全場粉絲大合唱生日歌,他表示生日當天跟粉絲一起度過,已很感恩,來港再獲粉絲唱生日歌送驚喜,十分感動及幸福,會努力演出報答大家。活動尾聲,9名成員清唱新歌《Love or Die》兼向粉絲大派飛吻及做心心手勢。

